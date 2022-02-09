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Beyaz Saray: Petrol fiyatlarındaki artışa ilişkin tüm seçenekler masada - Son Dakika

Beyaz Saray: Petrol fiyatlarındaki artışa ilişkin tüm seçenekler masada

09.02.2022 01:17
Beyaz Saray: Petrol fiyatlarındaki artışa ilişkin tüm seçenekler masada

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, petrol fiyatlarındaki artışa ilişkin ilgili ülkelerle görüşmek dahil tüm seçeneklerin masada olduğunu söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, petrol fiyatlarındaki artışa ilişkin ilgili ülkelerle görüşmek dahil tüm seçeneklerin masada olduğunu söyledi.

Sözcü Psaki, günlük basın brifinginde, petrol fiyatlarındaki artış karşısında Beyaz Saray'ın nasıl tedbirler aldığını değerlendirdi.

Psaki, müttefik ülkelerle görüşmek de dahil tüm seçeneklerin masada olduğunu ve bunları tek tek değerlendirdiklerini belirtti.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 90 doların üzerine çıkmış, fiyatlardaki kısmi yükselişte güçlü seyreden küresel petrol talebi, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin yükselmesi ve ABD'deki soğuk hava şartlarının arz daralmasına yol açacağı endişelerinin etkili olduğu belirtilmişti.

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Beyaz Saray Sözcüsü, Beyaz Saray, Jen Psaki, Petrol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beyaz Saray: Petrol fiyatlarındaki artışa ilişkin tüm seçenekler masada - Son Dakika


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