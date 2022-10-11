Beyaz Saray: Putin'in nükleeri seçtiğine ilişkin bir emare yok - Son Dakika
Üye Girişi

Beyaz Saray: Putin'in nükleeri seçtiğine ilişkin bir emare yok

11.10.2022 21:24
Beyaz Saray: Putin'in nükleeri seçtiğine ilişkin bir emare yok

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer silah ya da kitle imha silahı kullanmayı seçtiğine ilişkin herhangi bir emare olmadığını söyledi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer silah ya da kitle imha silahı kullanmayı seçtiğine ilişkin herhangi bir emare olmadığını söyledi.

Kirby, Zoom üzerinden düzenlediği toplantıda, gazetecileri dış politika konusunda bilgilendirdi, soruları yanıtladı.

Rusya'nın Ukrayna savaşında nükleer silah kullanıp kullanmayacağına ilişkin bir soruya Kirby, "Putin'in Ukrayna'da nükleer silahlar ya da diğer kitle imha silahlarını kullanmaya yönelik bir karar verdiğine ilişkin elimizde bir emare yok." dedi.

Kirby, Rusya'nın bu konuda herhangi bir hazırlığı olmadığını da belirterek, ABD'nin şu anda stratejik nükleer duruşunu değiştirmesini gerektirecek bir durum olmadığını ifade etti.

Hiç kimsenin "nükleer tansiyonun" tırmanmasını istemeyeceğini söyleyen Kirby, ABD'nin Ukrayna'ya yönelik hava savunma desteğini de sürdüreceğini kaydetti.

Biden'ın "nükleer" açıklaması dikkati çekmişti

Biden, 6 Ekim'de katıldığı bir bağış etkinliğinde, "Putin'in savaştan çıkış yolunu anlamaya çalıştığını" belirterek, Rus liderin taktik nükleer, biyolojik veya kimyasal silahlar kullanmaktan bahsettiğinde şaka yapmadığını düşünme nedenini "ordusunun önemli ölçüde düşük performans göstermesine" bağlamıştı.

Biden, "Eğer işler bu şekilde gitmeye devam ederse Küba Füze Krizi'nden bu yana ilk kez nükleer silahların kullanımına yönelik doğrudan bir tehdit var. Kennedy ve Küba Füze Krizi'nden bu yana Armageddon ihtimaliyle karşı karşıya kalmadık." ifadelerini kullanmıştı.

Beyaz Saray ise Biden'ın bu açıklamayı Putin'in nükleer söylemine cevaben yaptığını, yeni bir istihbarata istinaden bu cümleleri sarf etmediğini bildirmişti.

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin perşembe günü bir araya gelecek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin perşembe günü bir araya gelecek Son dakika haberi | Rusya Devlet Başkanı Putin, UAEA Başkanı Grossi ile bir araya geldi'Her zaman barışçıl nükleerin faydalarına tüm devletlerin eşit erişimi olduğunu... Son dakika haberi | Rusya Devlet Başkanı Putin, UAEA Başkanı Grossi ile bir araya geldi'Her zaman barışçıl nükleerin faydalarına tüm devletlerin eşit erişimi olduğunu...
Kaynak: AA

Vladimir Putin, Beyaz Saray, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyaz Saray: Putin'in nükleeri seçtiğine ilişkin bir emare yok - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:01 ABD'den F-16 satışı ile ilgili önemli hamle: Türkiye için getirilen 2 şart tasarıdan çıkarıldı
20:01 A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nın çeyrek finalinde ABD'ye 3-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti
19:40 Esenyurt'ta anne ve kızına çarpıp kaçmaya çalışan sürücü esnaftan tekme tokat dayak yedi
19:38 Antalya'da otizimli öğrenciyi döven öğretmenlerden 1'i tutuklanırken, diğeri serbest bırakıldı
19:37 Rusya'nın gaz akışını kesmesiyle zor durumda kalan Avrupa'nın imdadına Türkiye yetişecek: Kritik rol üstlenebiliriz
19:02 Osmaniye'de deprem! 5,1 şiddetinde sarsıntı meydana geldi
18:35 Sedat Peker paylaşımı sebebiyle dava açılan Uğur Dündar'a ilk duruşmada beraat kararı verildi
18:14 AK Parti'ye katılan Mehmet Ali Çelebi, gelen tepkilere cevap verdi: Haklı çıkmazsam, siyaseti bırakacağıma söz veriyorum
18:07 Edirne'de Sayısal Loto talihlisi 836 bin TL kazandı! Henüz ortaya çıkmayan kişinin Bulgar turist olabileceği düşünülüyor
16:48 İstanbul'da taraftarları taşıyan bir otobüse kurşun yağdırıldı! Olayın yeni görüntüleri gün yüzüne çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2022 22:59:53. #1.11#
SON DAKİKA: Beyaz Saray: Putin'in nükleeri seçtiğine ilişkin bir emare yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement