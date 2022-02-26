Beyaz Saray: Putin ve Lavrov'a yaptırım uygulayacağız - Son Dakika
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Beyaz Saray: Putin ve Lavrov'a yaptırım uygulayacağız

26.02.2022 00:47
Beyaz Saray: Putin ve Lavrov'a yaptırım uygulayacağız

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı nedeniyle ABD'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rus güvenlik yetkililerine yaptırım uygulayacağını açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı nedeniyle ABD'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rus güvenlik yetkililerine yaptırım uygulayacağını açıkladı.

Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısına ve ABD'nin adımlarına ilişkin açıklamada bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğine işaret eden Psaki, "Avrupalı ortaklarımızın kararları ile uyumlu olarak ABD, Rusya Devlet Başkanı Putin, Dışişleri Bakanı Lavrov ve Rus ulusal güvenlik yetkililerine yaptırım uygulayacaktır." ifadesini kullandı.

Psaki, Putin'e yaptırım uygulamanın bir süredir masada olduğuna işaret ederek, yaptırımlar konusunda detaylı açıklamayı daha sonra yapacaklarını sözlerine ekledi.

Putin'e seyahat yasağı yaptırımlara dahil olabilir

Bir gazetecinin, "Putin'e ABD'ye seyahat yasağı gelecek mi?" sorusuna ise, "Evet bunun ABD'nin yaptırımlarının bir parçası olacağına inanıyorum." yanıtını verdi.

Psaki, Rusya'nın SWIFT sisteminden çıkarılmasının da hala masada olduğunu ancak bu konuda daha fazla detay veremeyeceğini belirtti.

" Kiev'in düşmesi gerçek bir olasılık"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin, Rusya'nın kendisinin peşinde olduğu açıklamalarına ilişkin Psaki, "Rusya yönetiminin bir devlet başkanının peşine düşmesi önemli ve korkunç bir eylem olur. Biz Zelenskiy ile temas halindeyiz. Kendisi ülkesinde ve Rusya'nın saldırılarına cesurca karşı duruyor." ifadesini kullandı.

Psaki, "Kiev'in düşmesi gerçek bir olasılık. Kentte hem Rusya'nın saldırılarını hem de Ukraynalıların direnişini görüyoruz." dedi.

Rusya'da ve Ukrayna'da savaş karşıtı protestoları da Biden'ın ekibiyle birlikte izlediğini belirten Psaki, "Putin'in yaptıklarına nasıl karşı durduklarını görünce heyecanlandık." yorumunda bulundu.

"Şimdi diplomasinin zamanı değil"

Psaki, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rus mevkidaşı Putin ile neden görüşmediğinin sorulması üzerine, "Çünkü Putin Ukrayna işgalinin ortasında. Şimdi diplomasinin zamanı değil." ifadesini kullandı.

Rusya'ya yaptırım uygulamaya devam edeceklerini ancak diplomasiye de her zaman açık olduklarını belirten Psaki, ABD'nin aylardır yoğun bir diplomasi yürüttüğünü de sözlerine ekledi.

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Avrupa Birliği, Vladimir Putin, Beyaz Saray, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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