Beyaz Saray, Rus askerlerinin Çernobil'de çalışanları rehin tutmasını kınadı - Son Dakika
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Beyaz Saray, Rus askerlerinin Çernobil'de çalışanları rehin tutmasını kınadı

25.02.2022 02:45
Beyaz Saray, Rus askerlerinin Çernobil'de çalışanları rehin tutmasını kınadı

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Ukrayna'ya askeri harekat düzenleyen Rus askerlerinin Çernobil nükleer santralinde çalışanları rehin tuttuğunu ve bu durumu kınadıklarını açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Ukrayna'ya askeri harekat düzenleyen Rus askerlerinin Çernobil nükleer santralinde çalışanları rehin tuttuğunu ve bu durumu kınadıklarını açıkladı.

Psaki düzenlediği günlük basın toplantısında, gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Rus askerlerinin Ukrayna'daki Çernobil nükleer santralinin kontrolünü ele geçirdiğine işaret eden Psaki, şöyle konuştu:

"Rus askerlerinin Çernobil nükleer santrali çalışanlarını rehin tuttuğuna ilişkin güvenli raporları öfkeyle karşılıyoruz. Nükleer atık tesislerinin korunmasını sağlamak için çalışan sivil çalışanları rehin tutmak, kanunsuz ve son derece tehlikelidir. Bu konuda çok endişeliyiz. Bu eylemi kınıyoruz ve çalışanların bir an önce salıverilmesi çağrısı yapıyoruz."

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Çernobil, Ukrayna, Nükleer, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beyaz Saray, Rus askerlerinin Çernobil'de çalışanları rehin tutmasını kınadı - Son Dakika


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