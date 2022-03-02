Beyaz Saray: Rus enerjisine yönelik yaptırımlar masada - Son Dakika
Üye Girişi

Beyaz Saray: Rus enerjisine yönelik yaptırımlar masada

02.03.2022 17:54
Beyaz Saray: Rus enerjisine yönelik yaptırımlar masada

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya'ya yönelik yaptırımlar kapsamında, bu ülkenin enerji sektörünü hedef alma seçeneğinin masada olduğunu açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya'ya yönelik yaptırımlar kapsamında, bu ülkenin enerji sektörünü hedef alma seçeneğinin masada olduğunu açıkladı.

MSNBC televizyonuna konuk olan Psaki, Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle Rus ekonomisini hedef aldıkları yaptırımlara ilişkin açıklamada bulundu.

Psaki, ABD'nin ve Batı ülkelerinin Rusya'nın enerji sektörünü hedef alan yaptırımlar uygulayıp uygulamayacağının sorulması üzerine, "Buna son derece açığız. Bu konuyu düşünüyoruz. Bu seçenek masada ancak bunun etkilerini bir ölçüp tartmamız lazım." ifadesini kullandı.

CNN'e yaptığı açıklamada da enerji sektörüne yönelik yaptırımların masada olduğunu vurgulayan Psaki, "Bu yaptırımların küresel enerji piyasalarına ve Amerikan halkının enerji ödemelerine etkilerini en aza indirgemek istiyoruz. Kendimizi değil Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rus ekonomisini yaralamaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

YORUMLAR
500
AB, yaptırımların enflasyon ve enerji fiyatlarını yükseltmesini bekliyor AB, yaptırımların enflasyon ve enerji fiyatlarını yükseltmesini bekliyor Avrupa'da doğal gaz fiyatları bir yılda 10 katına çıktı Avrupa'da doğal gaz fiyatları bir yılda 10 katına çıktı

Beyaz Saray Sözcüsü, Jen Psaki, Enerji, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beyaz Saray: Rus enerjisine yönelik yaptırımlar masada - Son Dakika


Son Dakika
17:53 Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Kadının dikkati küçük kızın kaçırılmasını engelledi
17:50 Enes Ünal'ın golleri sayılmadı! La Liga yönetimi, milli futbolcumuzun başarısını görmezden geldi
17:42 Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması için CHP ve İYİ Parti "evet" oyu kullanmıştı! AK Partili Cahit Özkan'dan konuyla ilgili açıklama geldi
17:31 Ukrayna bir şartla Rus askerlerini serbest bırakacak! Annelerinin gelip alması gerek
17:23 Ukrayna Milli Takım Kaptanı Rus futbolculara küfürler yağdırdı: Vladimir Putin'in yanlış yaptığını bana söylediniz. Çıkıp konuşsanıza!
17:07 Piyasalar bu açıklamayı bekliyor! Fed faiz artırımı için mart ayını işaret etti
16:52 Arda Turan "Bana futbolu bıraktırırsınız" çıkışı gündem oldu
16:49 Erkek arkadaşıyla tartışan genç kıza babası tarafından gönderilen not sosyal medyada viral oldu
16:36 AB yaptırımlarına devam ediyor! SWIFT sisteminden 7 Rus bankası çıkarıldı
16:12 Emir Ersoy, 1 hafta önce evlendiği eşi Gökçe Bahadır'ın hamile olduğu yönündeki iddiaları yalanladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2022 18:02:03. #1.11#
SON DAKİKA: Beyaz Saray: Rus enerjisine yönelik yaptırımlar masada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement