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Beyaz Saray: "Rusya her an Ukrayna'yı işgal edebilir" - Son Dakika

Beyaz Saray: "Rusya her an Ukrayna'yı işgal edebilir"

31.01.2022 23:53
Beyaz Saray: "Rusya her an Ukrayna'yı işgal edebilir"

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya'nın Ukrayna'yı her an işgal edebileceğini ifade etti.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya'nın Ukrayna'yı her an işgal edebileceğini ifade etti.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Rusya-Ukrayna krizine değinen Psaki, "Rusya'dan gelen tehdit konusunda açık ve samimi olmanın önemli olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Ukrayna sınırında ve Belarus'ta askeri varlığını artırmaya devam ettiğini ifade eden Psaki, "Tehlikeli. Bir haftadan uzun süredir Rusya'nın her an işgal edebileceğini söylüyoruz. Çabalarımız, ABD kamuoyunu ve dünya toplumunu bu tehdidin ciddiyeti hakkında bilgilendirmeyi amaçlıyor" dedi.

(İHA)

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Beyaz Saray: 'Rusya her an Ukrayna'yı işgal edebilir' - Son Dakika


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