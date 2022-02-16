Üye Girişi
Beyaz Saray: Rusya her an Ukrayna'yı uydurma delillerle işgal edebilir - Son Dakika

Beyaz Saray: Rusya her an Ukrayna'yı uydurma delillerle işgal edebilir

16.02.2022 22:14
Beyaz Saray: Rusya her an Ukrayna'yı uydurma delillerle işgal edebilir

Beyaz Saray, Rusya'nın hala Ukrayna'yı yanıltma operasyonları ya da uydurma bahaneler kullanarak işgal etme ihtimali olduğunu açıkladı.

Beyaz Saray, Rusya'nın hala Ukrayna'yı yanıltma operasyonları ya da uydurma bahaneler kullanarak işgal etme ihtimali olduğunu açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, düzenlediği günlük basın toplantısında, Rusya-Ukrayna gerilimine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Psaki, Rusya'nın daha önce de yanıltma operasyonları ve uydurma bahaneler ürettiğini gördüklerini belirterek, "Ukrayna işgaline yol açabilecek yanıltma operasyonları ya da bahaneler olabilir. Rusya'nın her an Ukrayna'yı işgal edebileceği bir zaman dilimindeyiz." diye konuştu.

Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda toplu mezarlar bulduklarını iddia ettiğini anımsatan Psaki, bunun da işgal için kullanılacak bir uydurma haber olabileceğini savundu.

ABD'nin hala Ukrayna konusunda diplomasi kapısını açık bıraktığının altını çizen Psaki, bu konuda birçok kanaldan diplomatik temasları sürdürdüklerini kaydetti.

Psaki, Rusya'nın Luhansk'ı "bağımsız bir cumhuriyet" olarak tanıyacağı iddialarına ilişkin ise bu gerçekleşirse tüm seçeneklerin masada olduğunu vurguladı.

YORUMLAR
500

Beyaz Saray, Ukrayna, İşgal, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beyaz Saray: Rusya her an Ukrayna'yı uydurma delillerle işgal edebilir - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
22:10 Erdoğan'ın açıkladığı elektrik tarifelerinde yeni düzenlemenin ayrıntılarını Binali Yıldırım anlattı: Esnaflar da kapsama alındı
22:09 Ronaldo tüm otoritesini yitiriyor! Takım arkadaşlarının hamlesi çok şaşırttı
22:07 Sigortası yapılmadı, intikamını işyerini yakarak aldı!
21:55 Ekrem İmamoğlu'ndan ''Sıla Şentürk'' isyanı: Artık bir kılınız kımıldasa
21:49 Aydın'da feci olay! Alkolü fazla kaçıran adam kendini bıçakladı
21:28 İnanılmaz maç tüm dünyanın dilinde! Çılgın kaleci imkansızı başardı
21:25 Korkunç ölüm! İş makinesinin altında kalan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi
21:07 Son Dakika: Erdoğan'dan çiftçi ve öğrencilere müjde! Hepsini arka arkaya sıraladı
20:57 Son Dakika: Türkiye'de 16 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 271 kişi vefat etti, 94 bin 176 yeni vaka tespit edildi
20:56 Güzelliğiyle göz kamaştırıyor! Şampiyonlar Ligi klasiği Eva Murati geri döndü
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2022 22:21:38. #1.12#
SON DAKİKA: Beyaz Saray: Rusya her an Ukrayna'yı uydurma delillerle işgal edebilir - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement