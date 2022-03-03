Beyaz Saray: "Rusya'nın enerji tedarikindeki konumunu düşüreceğiz" - Son Dakika

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD ve müttefiklerin, Rusya'nın enerji tedarikindeki konumunu geriletmeye çalıştıklarını açıkladı.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa yönelik açıklamalarda bulunan Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, "Yaptırımlarla ilgili hedeflerimiz, bizim ve ortaklarımız üzerindeki etkiyi en aza indirirken, Putin ve Rusya üzerindeki etkiyi en üst düzeye çıkarmaktır" ifadelerini kullanarak, "Zaman içinde lider bir enerji tedarikçisi olan Rusya'nın statüsünü düşürmek için adımlar atıyoruz. Buna Kuzey Akım 2'nin işletimden kaldırılması da dahildir" dedi.

"UÇUŞA YASAK BÖLGE, DOĞRUDAN SAVAŞ DEMEKTİR"

Ukrayna'nın üzerinde uçuşa yasak bölge oluşturulmasına ilişkin açıklamada bulunan Psaki, "Uçuşa yasak bölge oluşturmak, ABD ordusunun Rus uçağını düşürmesini gerektirecek, bu da doğrudan küresel bir savaşa yol açacak. Bu bizim istediğimiz bir şey değil. Bundan kaçınmaya çalışıyoruz" dedi.

Kremlin'in Rus basın özgürlüğüne de saldırdığını söyleyen Psaki, "Kremlin basın özgürlüğüne ve hakikate saldırı yapmakla meşgul. Rus hükümeti, Rus medyasının savaş hakkında haber yapmasını engelliyor" ifadelerini kullandı.

Psaki, ABD'nin yaptırım uygulanacak oligarkları belirlerken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakınlıklarına bakıldığını ifade ederek, "Oligarkları hedef almak için Putin'e yakınlığına bakıyoruz. Putin'in etrafındakilerin bu baskıyı anlamalarını istiyoruz" dedi.

Psaki, ABD'de bulunan Rus oligarklarının ülkeyi ne zaman terk etmeleri konusunda açıklama yapmaktan kaçındı.

"ASKERİ GERİLİM DÜŞMEDEN DİPLOMASİ YAPILAMAZ"

Basının sorularını yanıtlayan Psaki, kriz konusunda diplomasinin sağlanması için saldırıların durması gerektiğine dikkat çekerek, "Askeri gerilimi düşürmeden diplomasinin kazanılması zor olacak" dedi.

Psaki, ABD'nin Ukrayna'ya gerekli yardımları sağladığını belirterek, "Ukraynalıların askeri müdahalelerini uyarlamak için kullanabilecekleri bilgileri içeren istihbaratı eş zamanlı olarak Ukraynalılarla paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

"NATO HİÇ OLMADIĞI KADAR BİRLEŞİK HALDE"

Psaki, "Kısmen Putin'in saldırganlığı sayesinde, NATO hiç olmadığı kadar birleşik halde. Eğer Başkan Putin, biraz daha ilerlemeye devam ederse, bir NATO ülkesine girmeye karar vermiş olacak. Bu bizi doğrudan çatışmaya sokacak. Ancak biz Rusya ile doğrudan bir çatışmaya gireceğimiz adımlar atmayı düşünmüyoruz" dedi.

(Aylin Albayrak/ İHA)