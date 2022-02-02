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Beyaz Saray, Rusya'nın olası Ukrayna işgali için "eli kulağında" tabirini kullanmayacak - Son Dakika

Beyaz Saray, Rusya'nın olası Ukrayna işgali için "eli kulağında" tabirini kullanmayacak

02.02.2022 21:30
Beyaz Saray, Rusya'nın olası Ukrayna işgali için "eli kulağında" tabirini kullanmayacak

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya'nın olası Ukrayna işgaline ilişkin "eli kulağında" tabirini kullanmayacaklarını, bu ifadenin istemedikleri yerlere çekildiğini açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya'nın olası Ukrayna işgaline ilişkin "eli kulağında" tabirini kullanmayacaklarını, bu ifadenin istemedikleri yerlere çekildiğini açıkladı.

Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Rusya'nın olası Ukrayna işgali için "eli kulağında" tabirini kullanmayı bıraktıklarını dile getiren Psaki, "Bu kelime bizim kastetmediğimiz yerlere çekiliyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hala işgal kararı alıp almadığını bilmiyoruz." dedi.

Psaki, ABD'nin bugün Almanya, Polonya ve Romanya'ya 3 bin asker gönderme kararının bölgedeki gerginliği artırma riskine ilişkin ise "Bölgede saldırgan ülke var bu da Rusya." diye konuştu.

Rusya'nın hala her an Ukrayna'ya saldırabileceğine işaret eden Psaki, "Putin bölgedeki gerginliği artırırsa bölgeye gönderdiğimiz askerlerin sayısında düzenleme yaparız." ifadesini kulandı.

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Beyaz Saray Sözcüsü, Beyaz Saray, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beyaz Saray, Rusya'nın olası Ukrayna işgali için 'eli kulağında' tabirini kullanmayacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beyaz Saray, Rusya'nın olası Ukrayna işgali için "eli kulağında" tabirini kullanmayacak - Son Dakika
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