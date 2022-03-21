Beyaz Saray: Rusya'nın sivillere ayrım gözetmeksizin saldırdığına dair kanıtlarımız var - Son Dakika
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Beyaz Saray: Rusya'nın sivillere ayrım gözetmeksizin saldırdığına dair kanıtlarımız var

21.03.2022 23:27
Beyaz Saray: Rusya'nın sivillere ayrım gözetmeksizin saldırdığına dair kanıtlarımız var

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD'nin Moskova Büyükelçisi John Sullivan'ın ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik sözleri nedeniyle Rusya Dışişleri Bakanlığına çağrılmasına ilişkin, Rusya'nın sivillere ayrım gözetmeksizin saldırdığını ve dünyada yarattığı algının...

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD'nin Moskova Büyükelçisi John Sullivan'ın ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik sözleri nedeniyle Rusya Dışişleri Bakanlığına çağrılmasına ilişkin, Rusya'nın sivillere ayrım gözetmeksizin saldırdığını ve dünyada yarattığı algının da kendi eseri olduğunu belirtti.

Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Biden yönetiminin, Çin'in, Rusya'nın Ukrayna'daki eylemlerini kınamasını istediğini belirten Psaki, "Çin bunu yapmak yerine komplo teorilerini dillendiriyor." ifadesini kullandı.

ABD'nin Moskova Büyükelçisi Sullivan'ın, Biden'ın Putin'e yönelik sözleri nedeniyle Rusya Dışişleri Bakanlığına çağırılmasına ilişkin Psaki, "Büyükelçi Sullivan'ın bugün Rus hükümeti yetkilileri ile görüştüğünü söyleyebilirim ancak bu tarz diplomatik konuşmalar ile ilgili çok detaya giremem." ifadesini kullandı.

Sullivan'ın görüşme esnasında Rusya'da tutuklu bulunan ABD vatandaşları için konsolosluk erişimi talebinde bulunduğunu belirten Psaki, "Haksız yere tutuklanan bu kişilere erişimimize aylardır izin verilmiyor. Bu kabul edilemez." dedi.

Rusya'nın Ukrayna'da "gerekçesiz ve gayrimeşru bir savaş" yürüttüğünü belirten Psaki, Biden'ın Putin'i "savaş suçlusu" olarak nitelendirmesine ilişkin, "Rusya'nın sivilleri kasten hedef aldığına ve ayrım gözetmeksizin saldırılar düzenlediğine dair açık kanıtlar görüyoruz. Başkan Biden, Rusya'nın ve Putin'in saçtığı zalimlik korkusunu dile getirdi. Rusya'nın dünyada yarattığı algı kendi eseri." görüşünü dile getirdi.

Ne olmuştu?

Rusya Dışişleri Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, Bakanlığa çağrılan Büyükelçi Sullivan'a, Biden'ın Putin'e yönelik son zamanlarda yaptığı açıklamaların kabul edilemez olduğunun vurgulandığını ve protesto notası verildiğini bildirmişti.

Açıklamada, "Bu kadar yüksek seviyede bir devlet adamına yakışmayan ABD Başkanının bu tür açıklamalarının Rusya-ABD ilişkilerini kırmanın eşiğine getirdiği vurgulandı. Rusya'ya karşı alınan düşmanca eylemlerin kesin ve kati olarak cevaplanacağı konusunda uyarı yapıldı." ifadeleri kullanılmıştı.

Biden, 16 Mart'ta Beyaz Saray'da bir gazetecinin Ukrayna'daki savaş ile ilgili olarak, "Gördüğümüz onca şeyden sonra Putin'i savaş suçlusu olarak nitelemeye hazır mısınız?" sorusu üzerine önce "Hayır." yanıtını vererek salondan ayrılmış, daha sonra salona geri dönen Biden, Putin için "O bir savaş suçlusu." demişti.

Daha sonra Biden, dünyanın şu anda her zamankinden daha çok birlik olmaya ihtiyacı olduğunu belirterek, "Putin'in zalimlikleri ve askerlerinin Ukrayna'da yaptıkları insanlık dışı." ifadesini kullanmıştı.

Biden, yine Putin hakkında, "haydut" ve "katil bir diktatör" sözlerini de sarf etmişti.

YORUMLAR
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Biden'ın Putin'e karşı 'haydut' ve 'diktatör' ifadesi sonrası ABD'ye protesto notası verildi Biden'ın Putin'e karşı 'haydut' ve 'diktatör' ifadesi sonrası ABD'ye protesto notası verildi Biden'ın Putin'e yönelik sözleri nedeniyle ABD Büyükelçisi Rus Dışişlerine çağrıldı Biden'ın Putin'e yönelik sözleri nedeniyle ABD Büyükelçisi Rus Dışişlerine çağrıldı ABD'nin Moskova Büyükelçisi Sullivan, Biden'ın Putin'e yönelik sözleri nedeniyle Rusya Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. ABD'nin Moskova Büyükelçisi Sullivan, Biden'ın Putin'e yönelik sözleri nedeniyle Rusya Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Vladimir Putin, Beyaz Saray, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beyaz Saray: Rusya'nın sivillere ayrım gözetmeksizin saldırdığına dair kanıtlarımız var - Son Dakika


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