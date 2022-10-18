Beyaz Saray, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını kınadı - Son Dakika
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Beyaz Saray, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını kınadı

18.10.2022 00:03
Beyaz Saray, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını kınadı

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik füze saldırılarını kınayarak, Ukrayna'ya gerekli savunma desteğini sağlamaya devam edeceklerini bildirdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik füze saldırılarını kınayarak, Ukrayna'ya gerekli savunma desteğini sağlamaya devam edeceklerini bildirdi.

Jean-Pierre, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında, "ABD, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik füze saldırılarını kınıyor, bu Rusya'nın gaddarlığını gösteriyor." ifadesini kullandı.

Biden'ın Ukraynalı mevkidaşı Volodomir Zelenskiy ile sık sık görüşmeler yaptığına işaret eden Jean-Pierre, Ukrayna'ya gerekli savunma desteğini sağlamaya devam edeceklerini vurguladı.

Zelenskiy'in "Rusya'nın İran yapımı kamikaze SİHA'lar kullandığı" yönündeki açıklamalarını da değerlendiren Jean-Pierre, daha önce ABD'nin bu konuda uyarıda bulunduğunu anımsattı.

Beyaz Saray, İran'ın SİHA'lar konusunda yalan söylediğini açıkladı

Jean-Pierre, "İran'a ve Rusya'ya silah ticaretleri nedeniyle yaptırım uygulamayı sürdüreceğiz. İran'ın Rusya'ya silah satmasını zorlaştırmaya çalışacağız." ifadesini kullandı.

İran yapımı SİHA'ların Rusya tarafından Ukrayna'da hem sivil hem de askeri hedeflere karşı kullanıldığını aktaran Jean-Pierre, " Kiev'in şehir merkezine yapılan İran yapımı İHA saldırılarına ilişkin görüntüler var ancak İran, bu konuda yalan söylemeye devam ediyor." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Beyaz Saray, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyaz Saray, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını kınadı - Son Dakika

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