Beyaz Saray: Rusya'nın Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırısı "sorumsuzluğun zirvesi" - Son Dakika
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Beyaz Saray: Rusya'nın Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırısı "sorumsuzluğun zirvesi"

05.03.2022 00:13
Beyaz Saray: Rusya'nın Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırısı "sorumsuzluğun zirvesi"

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya'nın Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırısını "sorumsuzluğun zirvesi" olarak nitelendirerek, bu ülkeye santral çevresindeki saldırılarını durdurma çağrısı yaptı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya'nın Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırısını "sorumsuzluğun zirvesi" olarak nitelendirerek, bu ülkeye santral çevresindeki saldırılarını durdurma çağrısı yaptı.

Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Rusya- Ukrayna savaşı konusunda değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin Kiev Büyükelçiliğinin, Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Rusya'nın Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'ne düzenlediği saldırının "savaş suçu" olduğunun belirtilmesine ilişkin Psaki, "Biz şu anda kendi incelemelerimizi sürdürüyoruz. Sivillerin hedef alınması, yasak silahların kullanılması gibi konuları inceliyoruz. Henüz bir sonuca varmadık. Ancak sivillerin kasıtlı olarak hedef alınması savaş suçu olarak değerlendirilecektir." yorumunu yaptı.

Psaki, Rusya'nın Zaporija Nükleer Santrali'ne saldırısıyla ilgili de "Bu sorumsuzluğun zirvesidir. Kremlin, nükleer santralin etrafındaki saldırılarını durdurmalıdır." ifadelerini kullandı.

Nükleer santrale yönelik saldırının kendilerini endişelendirdiğinin altını çizen Psaki, "Rus hükümetinin eylemi sorumsuzca ve tehlikelidir. Bölgedeki ve çevredeki sivillere yönelik çok büyük bir tehdide yol açabilirdi." dedi.

Rus petrolüne ithalat yasağı sorusuna net yanıt vermedi

ABD'nin Rus petrolüne ithalat yasağı getireceği iddialarına net yanıt vermekten kaçınan Psaki, bu adımı atmadan önce bunun ABD'nin kendi ekonomisi üzerindeki etkileri düşünmesi gerektiğini ancak bu seçeneğin hala masada olduğu belirtti.

Psaki, "Şu anda benzin fiyatlarının artmasının nedeni Biden değil Ukrayna'yı işgal eden ve küresel piyasalarda büyük bir istikrarsızlık yaratan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin." görüşünü paylaştı.

"Putin'in öldürülmesini savunmuyoruz"

Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın dün geceki paylaşımında, Putin'e suikast çağrısı yapmasına ilişkin Psaki, "Graham'ın dedikleri ABD hükümetinin duruşu değildir." ifadesini kullandı.

Psaki, "Yabancı bir ülkenin liderinin öldürülmesini ya da rejim değişikliğini savunmuyoruz." dedi.

Biden'ın Putin ile görüşmeye niyeti yok ancak diplomasi kapıları açık

Başkan Joe Biden'ın, Putin ile görüşme gibi bir niyeti olmadığını anlatan Psaki, ABD'nin yine de diplomasi kapılarını açık tuttuğunu kaydetti.

Psaki, "Bölgede gerginlik azaltılır, insani koridorlar açılır ve ateşkes sağlanırsa biz bunları memnuniyetle karşılarız." diye konuştu.

Rusya'nın uzun süredir halkın bilgi almasını engellediğini söyleyen Psaki, ülkede Facebook'un yasaklanmasının da "endişe verici" olduğunu aktardı.

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Beyaz Saray, Zaporijya, Nükleer, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beyaz Saray: Rusya'nın Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırısı 'sorumsuzluğun zirvesi' - Son Dakika


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