Beyaz Saray: Rusya Ukrayna'da kimyasal ya da biyolojik silah kullanabilir - Son Dakika
Üye Girişi

Beyaz Saray: Rusya Ukrayna'da kimyasal ya da biyolojik silah kullanabilir

10.03.2022 01:47
Beyaz Saray: Rusya Ukrayna'da kimyasal ya da biyolojik silah kullanabilir

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya'nın, Ukrayna'da ABD'nin kimyasal ve biyolojik silah ürettiği iddialarını reddederek, Rusya'nın Ukrayna'da kimyasal ya da biyolojik silah kullanabileceği uyarısında bulundu.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya'nın, Ukrayna'da ABD'nin kimyasal ve biyolojik silah ürettiği iddialarını reddederek, Rusya'nın Ukrayna'da kimyasal ya da biyolojik silah kullanabileceği uyarısında bulundu.

Psaki, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Ukrayna'da ABD'nin biyolojik silah laboratuvarları olduğu ve kimyasal silah geliştirdiği şeklindeki yanlış iddialarını not aldık. Çin'in de bu komplo teorilerini dile getirdiğini görüyoruz. Bunun akla hayale sığacak bir tarafı yok." ifadesini kullandı.

Bu iddiaların da Rusya'nın uzun dönemli dezenformasyon kampanyalarından biri olduğunu belirten Psaki, ABD'nin Kimyasal Silahlar Anlaşması ve Biyolojik Silahlar Anlaşmasındaki yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve bu tür silahları geliştirmediğini vurguladı.

Rusya'nın kimyasal silah kullanan Suriye'ye desteğine dikkati çekti

Psaki, Rus muhalif Aleksey Navanıy'ın zehirlenmesinde kimyasal silah kullanan ülkenin Rusya olduğunu belirterek, "Suriye'de sürekli kimyasal silah kullanan Esed rejimini desteklemeye devam eden de Rusya, uluslararası hukuk yok sayarak uzun süredir biyolojik silah geliştiren de Rusya." değerlendirmesinde bulundu.

Tüm bunların Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşı için ürettiği bahaneler olduğunu savunan Psaki, "Rusya şu anda da yanlış iddialarda bulunuyor ve görünen o ki Çin de bu propagandayı destekliyoruz. Şimdi Rusya'nın Ukrayna'da kimyasal ya biyolojik silah kullanma ya da bu silahları kullanmak için yanıltma operasyonu düzenleme ihtimaline karşı hepimiz gözümüzü açık tutmalıyız." uyarısında bulundu.

YORUMLAR
500
Ukraynalı siviller sinema salonunda silah eğitimi alıyor Ukraynalı siviller sinema salonunda silah eğitimi alıyor Ukraynalı siviller sinema salonunda silah eğitimi alıyor Ukraynalı siviller sinema salonunda silah eğitimi alıyor

Kimyasal, Ukrayna, Silah, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beyaz Saray: Rusya Ukrayna'da kimyasal ya da biyolojik silah kullanabilir - Son Dakika


Son Dakika
01:05 Ayrılmak istedi, nişanlısı tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü! Annesi ise kızını korumak isterken ağır yaralandı
01:00 Manchester City, Sporting'le berabere kaldı! Yarı finali garantiledi
00:34 AFAD 37 il için alarm verdi! Gerekmedikçe dışarı çıkmayın
00:32 Hayranları merakla bekliyor! Necati Şaşmaz yazdı, Muazzez Ersoy okuyacak
00:28 İsrailli askerler, Kudüslü genci öldüresiye dövdü! O anlar kameraya yansıdı
00:22 Avrupa Ligi'nde kazanma olasılıkları belli oldu! Galatasaray'a verilen oranla hiç şans tanımadılar
00:00 Kar yağışı başladı! Tır ve kamyonların İstanbul'a girişi yasaklandı
23:28 Ertem Şener yıllar sonra sahalara döndü! Real Madrid-PSG karşılaşmasına damga vurdu
23:22 Akaryakıt zamları geri çekildi, iki kurum birbirine girdi! EPGİS sert açıklamalara yer verdi
22:53 Bu iddia çok konuşulur! Liste dışı kalmayan hakemlere şartlar ne olursa olsun maç verilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 01:54:16. #1.13#
SON DAKİKA: Beyaz Saray: Rusya Ukrayna'da kimyasal ya da biyolojik silah kullanabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement