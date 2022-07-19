Beyaz Saray: Rusya Ukrayna'nın bazı topraklarını ilhaka hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Beyaz Saray: Rusya Ukrayna'nın bazı topraklarını ilhaka hazırlanıyor

19.07.2022 23:49
Beyaz Saray: Rusya Ukrayna'nın bazı topraklarını ilhaka hazırlanıyor

Beyaz Saray, Rusya'nın Herson dahil Ukrayna'nın bazı topraklarını ilhaka hazırlandığına dair ellerinde yeterli istihbaratın olduğunu açıkladı.

Beyaz Saray, Rusya'nın Herson dahil Ukrayna'nın bazı topraklarını ilhaka hazırlandığına dair ellerinde yeterli istihbaratın olduğunu açıkladı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, günlük basın toplantısında ABD'nin dış politikasını değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kirby, "Rusya'nın Ukrayna'da daha çok toprağı ilhak etme niyetinde olduğuna dair elimizde yeterli kanıt, istihbarat ve kamuya açık bilgi var." ifadesini kullandı.

Kirby, Rusya'nın 2014'te Kırım'ın ilhakında izlediği yolu takip ettiğini belirterek bunun için Rusya'nın vekalet savaşları yapacağını ve "hileli bir referanduma" gidebileceğini söyledi.

ABD, gelecek hafta Ukrayna'ya yeni yardım paketini açıklayacak

Rusya'nın Herson ve Zaporijya'nın yanı sıra Donetsk ve Luhansk hattını da ilhak edebileceğini belirten Kirby, "(İlhak olursa) Biz bunun cezasız kalmasına izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Kirby, ilhak durumunda Rusya'nın üzerindeki ekonomik baskıyı artıracaklarını ve yeni yaptırımlar getirebileceklerini kaydederek "Biden yönetimi gelecek hafta Ukrayna'ya yeni silah yardımlarını açıklayacak. Bu, Biden'ın göreve geldikten sonra Ukrayna'ya vereceği 16. askeri yardım paketi olacak. Bu pakette, Ukrayna ordusunun etkili bir şekilde kullandığı gelişmiş roket sistemleri ve roket cephanelikleri olacak." dedi.

İran'ın Rusya'ya İHA satışını gerçekleştirdiğine dair ABD'nin elinde henüz veri yok

Geçen hafta ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın İran'ın Rusya'ya yüzlerce insansız hava aracı (İHA) vermeye hazırlandığına ilişkin açıklamalarının sorulması üzerine Kirby, "Bu satışın olduğuna ilişkin henüz bir belirti yok." ifadesini kullandı.

Kirby, bu konudaki istihbaratlarına güvendiklerini belirterek "Bu, Putin'in savunma sanayisi bakımından ne derece umutsuz halde olduğunu ve aldığı birçok şey anlamında ne kadar dışa bağımlı olduğunun bir göstergesidir. Ancak İranlıların, ülke içinde İHA üretme kapasitesi var ve bunlar ölümcül olabiliyor. Bu durumu kendimiz Irak ve Suriye'de askerlerimize ve binalarımıza yönelik saldırılarda gördük. O yüzden bu konuyu yakından izliyor ve ciddiye alıyoruz." dedi.

"ABD'nin Hint-Pasifik'teki donanmalarını çekme niyeti yok"

Kirby, bir gazetecinin Hint-Pasifik bölgesindeki ABD donanma unsurlarına ilişkin sorusu üzerine, "ABD donanmasının yüzde 60'ı şu anda Hint Pasifik bölgesinin içinde ya da orada konuşlu. Buradaki varlığımızı azaltma gibi bir niyetimiz yok." ifadesini kullandı.

Kirby, 2023 için hazırlanan savunma bütçesinde de bu bölgeye ciddi bir fon ayrıldığını ifade etti.

YORUMLAR
500
Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna tahılına ilişkin çabalarını memnuniyetle karşıladı Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna tahılına ilişkin çabalarını memnuniyetle karşıladı Beyaz Saray, Ukrayna tahılının çıkarılması için yapılan müzakerelerden sonuç alınacağını umduklarını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çabalarını... Beyaz Saray, Ukrayna tahılının çıkarılması için yapılan müzakerelerden sonuç alınacağını umduklarını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çabalarını...
Kaynak: AA

Beyaz Saray, Ukrayna, Herson, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyaz Saray: Rusya Ukrayna'nın bazı topraklarını ilhaka hazırlanıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:36 Küçükçekmece'de aksiyon dolu anlar: Hakkında kesinleşmiş ceza bulunan şahıs ile polisin mücadelesi nefes kesti
22:20 Türkiye'nin Stuttgart Başkonsolosluğu aracının kundaklanması sonrası Almanya'nın Ankara büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
22:14 Galatasaray transferi resmen açıkladı! Benfica'nın golcüsü Seferovic kiralık olarak kadroya katıldı
21:26 Erdoğan, Putin ve Reisi ile bir araya geldiği üçlü zirvede net konuştu: Milli güvenliğimize kast edenleri Suriye'den söküp atmakta kararlıyız
21:21 Muğla'da "Ünlülerin psikoloğu" olarak bilinen şahsın maskesi düştü! Diploması ve klinik açma yetkisi olmadığı ortaya çıktı
21:01 Yunanistan isim vermeden Türkiye'yi hedef aldı! "Bir ülke hariç herkes Rusya'ya yaptırım uyguluyor"
21:00 Erdoğan'ın İran dini lideri Hamaney'le yaptığı görüşmesinde Türk bayrağının olmaması tartışma yaratmıştı! İşin aslı sonradan ortaya çıktı
20:15 Yalova'da bir şahıs üçüncü kez ATM'leri çekiçle darmaduman etti! Polise dirense de gözaltına alınmaktan kurtulamadı
20:12 Erdoğan, Putin ile Tahran'da bir araya geldi: Buradan alacağımız netice tüm dünyayı olumlu etkileyecektir
19:33 Karısıyla cinsel ilişkiye girip hamile bıraktı, bebek hakkındaki gerçeği öğrenince kaçtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2022 23:56:23. #1.12#
SON DAKİKA: Beyaz Saray: Rusya Ukrayna'nın bazı topraklarını ilhaka hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement