Beyaz Saray: Sınır dışı edilecek 12 Rus diplomat istihbarat elemanı - Son Dakika
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Beyaz Saray: Sınır dışı edilecek 12 Rus diplomat istihbarat elemanı

01.03.2022 00:36
Beyaz Saray: Sınır dışı edilecek 12 Rus diplomat istihbarat elemanı

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) misyonunda çalışan 12 Rus diplomatın "istihbarat elemanı" olduğunu ve bu nedenle sınır dışı edileceklerini duyurdu.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) misyonunda çalışan 12 Rus diplomatın "istihbarat elemanı" olduğunu ve bu nedenle sınır dışı edileceklerini duyurdu.

Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında, ABD'nin 12 Rus diplomatı sınır dışı etme kararını değerlendirdi.

Söz konusu adım üzerine birkaç aydır çalıştıklarını ve bu konuda BM ve Rusya'nın BM Daimi Temsilciliğini bilgilendirdiklerini belirten Psaki, "Rusya misyonunda çalışan 12 istihbarat elemanının sınır dışı edilmesi sürecini başlattık. Bu kişiler, ulusal çıkarlarımızın tersine casusluk faaliyeti yürüterek, ABD'de elde ettikleri oturum hakkını kötüye kullanmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebizia, New York'taki BM Genel Merkezi'nde yaptığı basın toplantısında, ABD'nin BM'de görevli 12 Rus diplomatın istenmeyen kişi (persona nan grata) ilan edildiği ve bu kişilerin 7 Mart'a kadar ülkeyi terk etmeleri gerektiği yönünde kendilerine bildirimde bulunduğunu açıklamıştı.

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Son dakika haber | Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, Rusya'nın BM misyonunda çalışan 12 Rus diplomatın 'istihbarat elemanı' olduğunu ve bu nedenle sınır dışı edileceklerini... Son dakika haber | Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, Rusya'nın BM misyonunda çalışan 12 Rus diplomatın 'istihbarat elemanı' olduğunu ve bu nedenle sınır dışı edileceklerini... Rusya'nın BM Temsilcisi, ABD'nin 12 Rus diplomatı sınır dışı edeceğini açıkladı Rusya'nın BM Temsilcisi, ABD'nin 12 Rus diplomatı sınır dışı edeceğini açıkladı

Birleşmiş Milletler, Beyaz Saray, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beyaz Saray: Sınır dışı edilecek 12 Rus diplomat istihbarat elemanı - Son Dakika


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