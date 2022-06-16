Beyaz Saray Sözcüsü, Biden'ın Kaşıkçı raporuna bakışını değerlendirdi

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Suudi Arabistan'ı ziyarete hazırlanan ABD Başkanı Joe Biden'ın, cinayete kurban giden gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin arkasında Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın olduğuna ilişkin istihbarat raporunun doğruluğuna inandığını söyledi.

Jean-Pierre, düzenlediği günlük basın toplantısında, Biden'ın 13-16 Temmuz'da Suudi Arabistan ve İsrail'e yapacağı ziyareti değerlendirdi.

Biden'ın söz konusu ziyaretinde, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile de görüşeceğini doğrulayan Jean-Pierre'e, Amerikan istihbaratı tarafından hazırlanan ve Kaşıkçı cinayetinin ardında Muhammed bin Selman'ın olduğuna ilişkin rapora Biden'ın bakış açısı soruldu.

Jean-Pierre, en başta bu sorulara doğrudan bir yanıt vermezken gazetecilerin ısrarı üzerine, "Biden içinde yanlış bir şey olduğuna inansaydı, raporu yayımlamazdı." yanıtını verdi.