Beyaz Saray Sözcüsü: Durumu yakından takip ediyoruz - Son Dakika
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Beyaz Saray Sözcüsü: Durumu yakından takip ediyoruz

6 saat önce

ABD Beyaz Saray Sözcüsü Stephanie Grisham, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun, Irak'ın Anbar ve Erbil şehirlerindeki ABD askerlerinin de konuşlu olduğu hava üslerine balistik füzelerle düzenlediği saldırıya ilişkin gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve ABD Başkanı Donald Trump'ın konuyla...

Beyaz Saray Sözcüsü: Durumu yakından takip ediyoruz, System.String[]

ABD Beyaz Saray Sözcüsü Stephanie Grisham, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun, Irak'ın Anbar ve Erbil şehirlerindeki ABD askerlerinin de konuşlu olduğu hava üslerine balistik füzelerle düzenlediği saldırıya ilişkin gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve ABD Başkanı Donald Trump'ın konuyla ilgili bilgilendirildiğini belirtti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Grisham, "Irak'taki ABD tesislerine yönelik saldırı haberlerinin farkındayız. Başkan konuyla ilgili bilgilendirildi, durumu yakından takip ediyor ve ulusal güvenlik ekibiyle temas halinde" ifadelerini kullandı.

PENTAGON: FÜZELER İRAN'DAN FIRLATILDI, 2 ÜS HEDEF ALINDI

Pentagon'a ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise füzelerin İran tarafından atıldığının kesin olduğu, ABD askerlerinin de konuşlu olduğu 2 hava üssünün hedef alındığı belirtildi. Bu arada Pentagon'dan yapılan diğer bir açıklamada ise İran'ın tehditleri sebebiyle ABD personelinin korunması için gerekli tedbirlerin alındığı ve personellerin 'yüksek alarm' durumunda oldukları vurgulandı.


Amerika Birleşik Devletleri, Irak, İran, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 04:12 Kaynak: DHA
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