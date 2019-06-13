Son Dakika Haberleri: Beyaz Saray Sözcüsü görevinden ayrılıyor
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Beyaz Saray Sözcüsü görevinden ayrılıyor

1 saat önce

ABD Başkanı Trump, "3,5 yılın ardından muhteşem Sarah Sanders'ımız bu ay sonunda Beyaz Saray'dan ayrılarak memleketi olan Arkansas'a dönecek.

Beyaz Saray Sözcüsü görevinden ayrılıyor, System.String[]
ABD Başkanı Trump, "3,5 yılın ardından muhteşem Sarah Sanders'ımız bu ay sonunda Beyaz Saray'dan ayrılarak memleketi olan Arkansas'a dönecek." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:58 
Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri, Beyaz Saray, Ekonomi
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