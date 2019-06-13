Beyaz Saray Sözcüsü görevinden ayrılıyor
1 saat önce
ABD Başkanı Trump, "3,5 yılın ardından muhteşem Sarah Sanders'ımız bu ay sonunda Beyaz Saray'dan ayrılarak memleketi olan Arkansas'a dönecek.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:58
ABD Başkanı Trump, "3,5 yılın ardından muhteşem Sarah Sanders'ımız bu ay sonunda Beyaz Saray
'dan ayrılarak memleketi olan Arkansas'a dönecek." dedi.
ABD'li Rahip Brunson: Tanrı 2009'da beni Türkiye'yi bekleyen zorluklar konusunda uyarmıştı
Huawei'nin test aşamasında olan kendi işletim sisteminin Android'den daha hızlı olduğu iddia edildi
Cumhurbaşkanlığından ABD'ye mektup tepkisi: Sızdırılması ciddiyetsizliktir
ABD, Umman Körfezi'ndeki saldırılardan İran'ı sorumlu tuttu