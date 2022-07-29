Beyaz Saray: Biden ve Putin'in tutuklu değişimi konusunda görüşmeleri planlanmıyor - Son Dakika
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Beyaz Saray: Biden ve Putin'in tutuklu değişimi konusunda görüşmeleri planlanmıyor

29.07.2022 22:09
Beyaz Saray: Biden ve Putin'in tutuklu değişimi konusunda görüşmeleri planlanmıyor

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD'nin Rusya'ya teklif ettiği tutuklu değişimi konusunda ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bir telefon görüşmesinin şu anda planlanmadığını söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD'nin Rusya'ya teklif ettiği tutuklu değişimi konusunda ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bir telefon görüşmesinin şu anda planlanmadığını söyledi.

Jean-Pierre, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında, gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD ve Rusya dışişleri bakanlarının Rusya- Ukrayna savaşının başından bu yana ilk kez bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğine işaret eden Jean-Pierre, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'u ABD'nin tutuklu değişimi konusunda yaptığı teklifi kabul etmeye çağırdığını belirtti.

Jean-Pierre, bu görüşmenin iki ülke ilişkilerinin eski haline döndüğü anlamına gelmediğini vurgulayarak, "Başkan Biden'ın şu anda Putin'i arama gibi planı yok. Bu konu şu anda masada değil." ifadesini kullandı.

ABD'nin Rusya'da tutuklu bulunan Britney Griner ve Paul Whelan'ı ülkesine geri döndürmenin öncelikleri olduğunu belirten Jean-Pierre, "Biz bu kişilerin haksız yere tutuklandığını düşünüyoruz." dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 27 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Griner ve Whelan'ın iadesi için Moskova'ya "önemli bir teklif hazırladıklarını" ve yakın zamanda bu konuda Rusya Dışişleri Baklanı Sergei Lavrov ile görüşeceklerini söylemişti.

ABD basınında çıkan bazı haberlerde de ABD'nin Griner ve Whelan'a karşılık, ABD'de tutuklu bulunan Rus Viktor But'u Rusya'ya iade etmeyi teklif ettiği öne sürülmüştü.

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Kaynak: AA

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