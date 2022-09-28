ABD, Ukrayna'ya yönelik 1,1 milyar dolarlık savunma yardımı açıkladı - Son Dakika
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ABD, Ukrayna'ya yönelik 1,1 milyar dolarlık savunma yardımı açıkladı

28.09.2022 21:36
ABD, Ukrayna'ya yönelik 1,1 milyar dolarlık savunma yardımı açıkladı

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD'nin Ukrayna'ya "HIMARS" adlı çok namlulu roketatar sistemlerini de içeren 1,1 milyar dolarlık yeni silah ve ekipman yardımı sağlayacağını belirtti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD'nin Ukrayna'ya "HIMARS" adlı çok namlulu roketatar sistemlerini de içeren 1,1 milyar dolarlık yeni silah ve ekipman yardımı sağlayacağını belirtti.

Günlük basın brifinginde yaptığı açıklamada Jean-Pierre, "ABD, Ukrayna'ya 1,1 milyar dolarlık daha ekipman ve silah yardım paketi açıklıyor. Bunun içinde Ukrayna'nın bugüne kadar savaş alanında etkili bir şekilde kullandığı 18 HIMARS çok namlulu roketatar sistemi var." dedi.

Jean-Pierre, pakette ayrıca yüzlerce zırhlı araçlar, radarlar ve drone sistemleri olduğunu da kaydetti.

Beyaz Saray'dan Ukrayna'daki referandumlara tepki

Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki bölgelerde Rusya'ya bağlanmak için yapılan referandumları da değerlendiren Jean-Pierre, söz konusu referandumları "sahte" olarak nitelendirdi.

Jean-Pierre, bu referandumların Rusya'nın "senaryosunun" bir parçası olduğunu söyleyerek, "Bu referandumlar da sunidir ve manipüle edilmiştir. Ukraynalı siviller, silahlı güvenlik güçlerinin baskısı altında oy kullanmıştır. Silahlı yetkililerin oy merkezlerinin kapısında Ukraynalılara baskı yaptığına ve sokaktan insanları çevirerek oy kullanmaya zorladığına dair videoları gördük. Bu sözde referandum, Rusya'nın talimatlarını dinleyen kukla yönetimler tarafından icra edilen bir dezenformasyondur." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu referandumlar gayrimeşrudur ve tam anlamıyla çirkindir"

Söz konusu referandumun sonuçlarının aylar öncesinden Kremlin tarafından belirlendiğini kaydeden Jean-Pierre, "Kremlin aylar öncesinden Ukrayna halkının Rusya'ya bağlanmak istediği yalanını ayarladı. Ancak tam tersine Ukraynalıların bunu istemediğini görüyoruz. Ukrayna halkı bağımsızlığı için mücadele ediyor." dedi.

Jean-Pierre, Ukrayna'da Rusya'nın kontrolü altındaki bölgede binlerce sivili öldürdüğünü, binlercesini de toplama kamplarına attığını belirterek, "Biz gerçeği biliyoruz, bu referandumlar gayrimeşrudur ve tam anlamıyla çirkindir." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın bu referandumları Ukrayna'yı "ilhak etmek için" kullanmasının uluslararası hukuka aykırı olduğunun altını çizen Jean-Pierre, "Biz hiçbir zaman ilhaka yönelik meşru ya da gayrimeşru çabaları desteklemeyeceğiz. Rusya'nın iddialarına bakmaksızın bu bölgeler Ukrayna toprağıdır." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD, Ukrayna'ya yönelik 1,1 milyar dolarlık savunma yardımı açıkladı - Son Dakika

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