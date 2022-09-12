ABD: Etiyopya'daki barış ve ateşkes görüşmelerini memnuniyetle karşılıyoruz - Son Dakika
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ABD: Etiyopya'daki barış ve ateşkes görüşmelerini memnuniyetle karşılıyoruz

12.09.2022 20:32
ABD: Etiyopya'daki barış ve ateşkes görüşmelerini memnuniyetle karşılıyoruz

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Etiyopya'da Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'nin (TPLF) ateşkes ve barış görüşmelerine ilişkin açıklamalarının memnuniyetle karşılandığını bildirdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Etiyopya'da Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'nin (TPLF) ateşkes ve barış görüşmelerine ilişkin açıklamalarının memnuniyetle karşılandığını bildirdi.

Jean-Pierre, başkanlık uçağında Joe Biden'ın Boston ziyaretine eşlik eden gazetecilere açıklamalarda bulundu.

TPLF'nin ateşkesi korumaya ve Afrika Birliğinin (AU) arabuluculuğunda hükümet ile görüşmeye hazır olduğuna ilişkin açıklamalarını memnuniyetle karşılandığını belirten Jean-Pierre, "Şu anda her iki tarafın da çatışmayı bırakıp farklılıklarını çözmek için diyaloğa dönme zamanı." ifadesini kullandı.

Eritre ve bölgedeki diğer aktörlerin çatışmadan kaçınması çağrısı yapan Jean-Pierre, "ABD, Afrika Birliğinin bir an önce diplomatik çabaları başlatmasını destekliyor." diye konuştu.

Etiyopya'daki çatışmalar

Etiyopya'da ordu ile TPLF arasında Kasım 2020'den bu yana süren çatışmalar büyük bir insani krize yol açtı. Tigray'ın komşu eyaletlerine de sıçrayan çatışmalar, yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden etti.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, 14 Haziran'da mecliste yaptığı konuşmada, barış süreci için hükümetin komite oluşturduğu bilgisini paylaşmıştı.

Etiyopya'da merkezi hükümete karşı isyan eden ve iç savaşa neden olan TPLF ise 15 Haziran'da Etiyopya hükümeti ile barış görüşmeleri için Kenya'nın arabulucu olmasını ve ateşkes için ablukanın kaldırılmasını talep etmişti.

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Kaynak: AA

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