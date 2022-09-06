Beyaz Saray: Rusya'yı "terör destekçisi ülke" ilan etmenin istenmeyen sonuçları olurdu - Son Dakika
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Beyaz Saray: Rusya'yı "terör destekçisi ülke" ilan etmenin istenmeyen sonuçları olurdu

06.09.2022 21:42
Beyaz Saray: Rusya'yı "terör destekçisi ülke" ilan etmenin istenmeyen sonuçları olurdu

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Rusya'nın "terör destekçisi ülke" ilan edilmesinin hem Ukrayna hem de tüm dünya için "istenmeyen sonuçları" olabileceğini söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Rusya'nın "terör destekçisi ülke" ilan edilmesinin hem Ukrayna hem de tüm dünya için "istenmeyen sonuçları" olabileceğini söyledi.

Jean-Pierre, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Rusya'nın Ukrayna savaşı nedeniyle maruz kaldığı ağır yaptırımlara rağmen neden "terör destekçisi ülke" ilan edilmediği sorusuna karşılık olarak Jean-Pierre, "Bunu yapmak, Rusya'yı sorumlu tutmak için en verimli yol değil. Rusya'yı bu şekilde nitelendirmek Ukrayna ve tüm dünya için istenmeyen sonuçlar doğurabilir." ifadesini kullandı.

ABD, Kanada'daki bıçaklı saldırıyı kınadı

Öte yandan Jean-Pierre, Kanada'nın Saskatchewan eyaletinde 10 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin yaralandığı bıçaklı saldırıya da değindi. Söz konusu saldırıyı kınayan Jean-Pierre, "Bu saldırı anlamsız ve kahredicidir. Düşüncelerimiz bu saldırının kurbanlarıyladır. Müttefikimiz ve komşumuz Kanada'nın yanındayız." ifadesini kullandı.

Jean-Pierre, Gazeteci Ebu Akile'nin öldürülmesinden İsrail'i sorumlu tutmayı reddetti

Öte yandan Jean-Pierre, İsrail yönetiminin bugün yayınladığı ve işgal altındaki Batı Şeria'da 11 Mayıs'ta öldürülen Ebu Akile'nin, "yanlışlıkla İsrail ordusunun ateşiyle öldürülmüş olma olasılığının yüksek olduğu" yönündeki raporunu değerlendirdi.

Hep yaptıkları gibi Ebu Akile'nin öldürülmesini kınadıklarını belirten Jean-Pierre, taraflara sağduyu çağrısı da yaptı.

İsrail'i bu olaydan dolayı sorumlu tutmaktan kaçınan Jean-Pierre, "Bu olaya ilişkin İsrail'in incelemelerini memnuniyetle karşılıyoruz. Hesap verilebilirlik önemli bir mevzu. Bu tarz olayların tekrar yaşanmaması için yapılacak politika çalışmalarını destekliyoruz." dedi.

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Kaynak: AA

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