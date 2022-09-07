Beyaz Saray: Moskova, Rusya ve Ukrayna'da toplama kampları kurdu - Son Dakika
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Beyaz Saray: Moskova, Rusya ve Ukrayna'da toplama kampları kurdu

07.09.2022 23:58
Beyaz Saray: Moskova, Rusya ve Ukrayna'da toplama kampları kurdu

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Rusya yönetiminin, Ukrayna'nın doğusu ve Rusya'nın batısında, binlerce Ukraynalıyı tutukladığı, sorguladığı ve istismar ettiği toplama kampları kurduğuna dair istihbaratları olduğunu açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Rusya yönetiminin, Ukrayna'nın doğusu ve Rusya'nın batısında, binlerce Ukraynalıyı tutukladığı, sorguladığı ve istismar ettiği toplama kampları kurduğuna dair istihbaratları olduğunu açıkladı.

Jean-Pierre, Beyaz Saray'daki günlük basın toplantısında, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) bugün Rusya'nın asimilasyon kampanyalarına ilişkin bir oturum yapıldığını söyledi.

Kremlin'in Ukraynalıları hapse atma, göçe zorlama gibi eylemleri olduğunu belirten Jean-Pierre, "Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda ve Rusya'nın batısında binlerce Ukraynalıyı tutukladığı, sorguladığı ve bazen istismar ettiği toplama kampları olduğuna ilişkin elimizde istihbarat var." ifadesini kullandı.

Jean-Pierre, bu kampların daha önce Amerikan medyasındaki haberlere de yansıdığına işaret ederek, "Bugün BM Daimi Temsilcimiz Linda Thomas-Greenfield, Rusya hükümetinden isimlerin bu asimilasyon operasyonlarını yürüttüğü ve gözlemlediğine ilişkin raporu BMGK'ye sunacak. Rusya hükümet yetkilileri, hedef alınacak Ukraynalıların ismini çıkarıyor." dedi.

Kremlin'in bu eylemlerinin Ukrayna'yı ilhak etme adımlarının bir parçası olduğunu öne süren Jean-Pierre, "Bugün Thomas-Greenfield, Rusya'yı asimilasyon operasyonlarına bir an önce son vermeye davet edecek. Ayrıca BM'ye bağlı ve bağımsız gözlemcilerin, insan hakları örgütlerinin bu kamplara girişine izin verilmesi çağrısında bulunacak." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Beyaz Saray, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyaz Saray: Moskova, Rusya ve Ukrayna'da toplama kampları kurdu - Son Dakika

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