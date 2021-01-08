Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, dünkü Kongre baskınını en güçlü şekilde kınadıklarını açıkladı. - Son Dakika

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, dünkü Kongre baskınını en güçlü şekilde kınadıklarını açıkladı.
08.01.2021 01:21
Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, dünkü Kongre baskınını en güçlü şekilde kınadıklarını açıkladı.
Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, dünkü Kongre baskınını en güçlü şekilde kınadıklarını açıkladı.
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