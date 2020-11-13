Beyaz Saray Sözcüsü McEnany: "Başkan Trump'ın Ocak'ta kendi yemin törenine katılacağını düşünüyorum" - Son Dakika

ABD'de Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, Başkan Donald Trump'ın Joe Biden'ın Ocak ayında yapması planlanan başkanlık yemin törenine katılıp katılmayacağına yönelik soruya, "Başkan Trump'ın Ocak'ta kendi yemin törenine katılacağını düşünüyorum" dedi.

ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerine ilişkin tartışmalar devam ederken, Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany'den ilginç bir açıklama geldi. McEnany katıldığı bir televizyon programında, Başkan Donald Trump'ın seçimi kazanacağı iddiasında bulundu. Sözcü McEnany, Sunucu Stuart Varney'in Trump'ın Joe Biden'ın Ocak ayında yapması planlanan başkanlık yemin törenine katılıp katılmayacağına yönelik sorusuna, "Başkan Trump'ın Ocak'ta kendi yemin törenine katılacağını düşünüyorum" dedi.

McEnany, Ocak ayının yakın bir zaman olduğunu ve Trump'ın yeniden başkan olarak ikinci bir dönem geçireceğini öne sürerek, açılan davaların bunun ilk adımı olduğunu ifade etti. Sözcü McEnany, Varney'in "Gerçekten bunu tersine çevirebileceğini mi düşünüyorsun?" sorusuna ise "Kesinlikle" cevabını verdi. Sözcü, ayrıca her yasal oyun sayıldığında "Başkan Trump'ın kazanacağına" kesinlikle inandığını vurguladı.

Trump'ın seçim sonuçlarını kabul edebileceğini ve asla kabul etmeyebileceğine ilişkin haberler sorulduğunda ise McEnany, "Başkan henüz o noktada değil. Bu süreci takip ediyor" dedi.

Öte yandan Trump ve ekibinin seçimlerde hile ve sahtekarlık yapıldığı iddiaları üzerine ABD Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Ajansı (CISA) tarafından yapılan yazılı açıklamada, 3 Kasım'da ABD'de yapılan başkanlık seçimlerinin Amerikan tarihinin en güvenli seçimleri olduğu belirtilmişti. - WASHINGTON