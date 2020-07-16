Beyaz Saray Sözcüsü McEnany: "Trump Twitter'da kalacak" - Son Dakika

Beyaz Saray Sözcüsü McEnany: "Trump Twitter'da kalacak"

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, Twitter'da dün ünlü isimlerin hesaplarına yönelik saldırının ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter kullanmaya devam edeceğini açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, Twitter'da dün ünlü isimlerin hesaplarına yönelik saldırının ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter kullanmaya devam edeceğini açıkladı.

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McEnany, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Siyasetçilerden iş insanlarına kadar birçok ünlü ismin Twitter hesabının dün ele geçirilmesinin ardından Trump'ın hesabını kapatıp kapatmayacağına ilişkin bir soruya Kayleigh McEnany, "Trump Twitter'da kalacak. Dünkü saldırılar esnasında başkanın Twitter hesabında bir güvenlik sorunu oluşmadı." yanıtını verdi.

McEnany, ABD, İngiltere ve Kanada'nın istihbarat kuruluşlarının, Rus istihbaratını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını geliştirme çalışmaları yürüten kuruluşların bilgilerini çalmakla suçlamasına yönelik ise "Aşı çalışması konusundaki bilgilerin güvenliğini sağlamak için müttefiklerimizle çalışıyoruz. Bu tarz eylemlerin farkındayız." diye konuştu.

Donald Trump, Beyaz Saray, Twitter, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 22:45 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beyaz Saray Sözcüsü McEnany: 'Trump Twitter'da kalacak' - Son Dakika
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