Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, ABD'nin Moskova Büyükelçisi Sullivan'ın Washington'a döneceğini doğruladı - Son Dakika

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD'nin Moskova Büyükelçisi John Sullivan'ın bu hafta Washington'a döneceğini doğrularken, Moskova'ya dönmeden önce Sullivan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında planlanmış herhangi bir görüşmeden şu anda haberdar olmadığını belirtti.

ABD'nin Moskova Büyükelçisi John Sullivan günün erken saatlerinde yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden yönetimi ile istişarelerde bulunmak adına ABD'ye döneceğini duyurmuştu. Sullivan'ın açıklamasının ardından Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin Rusya Büyükelçisi Sullivan'ın bu hafta ABD'ye döneceğini doğruladı. Psaki, "Bu hafta ailesini ziyaret etmek ve görevine devam etmeyi kabul etmesi nedeniyle danışma şansı bulamadığı yeni yönetimin üyeleriyle görüşmek için eve dönüyor. Yakında Moskova'ya dönecek" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Sullivan'ın Moskova'ya dönmeden önce Biden ile görüşüp görüşmeyeceğini bilmediğini belirten Psaki, Sullivan ile Biden arasında planlanmış herhangi bir görüşmeden şu anda haberdar olmadığını da sözlerine ekledi.

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde 10 ABD'li diplomatı sınır dışı edeceğini açıklamış, Sullivan'a ise istişarelerde bulunmak üzere ABD'ye dönmesini tavsiye etmişti. - WASHINGTON