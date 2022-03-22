Beyaz Saray Sözcüsü Psaki Covid-19'a yakalandı - Son Dakika

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD Başkanı Joe Biden ile yapacağı Avrupa seyahati öncesi yaptırdığı Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki Covid-19'a yakalandı. Psaki sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden ile yapacağı Avrupa seyahati öncesi yaptırdığı Covid-19 testinin pozitif çıktığını aktararak, "Avrupa'ya seyahate hazırlanırken bu sabah PCR testi yaptırdım. Testim pozitif çıktı, bu da CDC rehberliğine bağlı kalacağımı ve Başkanın Avrupa seyahatine katılamayacağım anlamına geliyor" dedi.

Biden ile dün sosyal mesafe kuralına uygun şekilde iki toplantı yaptığını ifade eden Psaki, bunun CDC rehberine göre yakın temas olarak edilmediğini vurgulayarak, Biden'ın Covid-19 testinin ise negatif çıktığını açıkladı. Aşı sayesinde sadece hafif semptomları olduğunu aktaran Psaki, "Beyaz Saray Covid-19 protokollerine uygun olarak, evden çalışacağım. Beş günlük karantina süresi ve negatif bir testin ardından yeniden işe dönmeyi planlıyorum" dedi.

(İHA)