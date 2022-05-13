Beyaz Saray sözcüsü Psaki, Erdoğan'ın Finlandiya ve İsveç açıklamalarından sonra konuştu: Türkiye'nin konumunu netleştirmeye çalışıyoruz - Son Dakika
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Beyaz Saray sözcüsü Psaki, Erdoğan'ın Finlandiya ve İsveç açıklamalarından sonra konuştu: Türkiye'nin konumunu netleştirmeye çalışıyoruz

13.05.2022 22:14

Beyaz Saray, Erdoğan'ın "Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğiyle ilgili olumlu bir düşünce içerisinde değiliz" sözlerinden sonra açıklama yaptı. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Türkiye ve atadığı temsilciler ile çalışmaya devam ettiklerini belirterek, "Türkiye'nin bu konudaki konumunu netleştirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın Rusya tarafından işgal edilmesinin ardından Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üye olması daha sesli bir şekilde dillendirilmeye başlandı. Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve Başbakan Sanna Marin, dün ülkelerinin gecikmeden NATO üyeliğine başvurması gerektiğini söyledi. Bu gelişmenin ardından NATO'ya ilişkin bir açıklama da İsveç'ten geldi. İsveç Meclisi'nden yapılan açıklamada "İsveç'in NATO üyeliği Kuzey Avrupa'da çatışma riskini azaltacaktır" denildi.

ERDOĞAN: OLUMLU BİR DÜŞÜNCE İÇERİSİNDE DEĞİLİZ

Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde de bu konu vardı. Finlandiya ve İsveç'in NATO adımına olumsuz yaklaştıklarını belirten Erdoğan, "İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu bir düşünce içerisinde değiliz. Daha önce Yunanistan'la ilgili NATO konusunda bir yanlış yaptı bizden önceki yönetimler. Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı NATO'yu da arkasına alarak takındığı tavrı biliyorsunuz. Bu konuda ikinci bir yanlışı Türkiye olarak işlemek istemiyoruz. İskandinav ülkeleri terör örgütlerinin adeta misafirhanesi gibi. PKK'sı, DHKP-C'si İsveç'te, Hollanda'da yuvalanmış durumda. Hatta parlamentolarında da yer alıyorlar. Bu konuda bizim olumlu bakmamız mümkün değil." ifadelerini kullandı.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünyada ve İskandinav basınında büyük yankı uyandıran bu açıklamaları sonrası Beyaz Saray'dan açıklama geldi. Psaki, Beyaz Saray'daki günlük basın toplantısında, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin açıklamasını değerlendirdi.

"TÜRKİYE'NİN KONUMUNU NETLEŞTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ"

"Türkiye'nin bu konudaki konumunu netleştirmeye çalışıyoruz." ifadesini kullanan Psaki, birçok NATO ülkesinin Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik sürecine desteğini açıkladığını anımsattı. Psaki, "Türkiye ve atadığı temsilciler ile çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

BİDEN İKİ ÜLKEYE DESTEĞİNİ İLETTİ

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden'ın bugün Andersson ve Niinisto ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. Görüşmede ABD, İsveç ve Finlandiya arasındaki savunma ve güvenlik iş birliğinin ele alındığına işaret edilen açıklamada, Transatlantik güvenliğinin güçlendirilmesi vurgusu yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada, "Başkan Biden, NATO'nun açık kapı politikasına desteğine ve Finlandiya ile İsveç'in kendi geleceklerine, dış politikalarına ve güvenlik anlaşmaları yapma hakkına desteğini dile getirdi." ifadesine yer verildi. Görüşmede liderlerin, küresel konularda ülkeler arasındaki iş birliğini ele aldığı kaydedilen açıklamada, Ukrayna'ya desteğe devam edilmesine yönelik taahhüt verildiği vurgulandı.

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Beyaz Saray, Finlandiya, Türkiye, İsveç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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