Beyaz Saray Sözcüsü Psaki: "Kovid-19'un Çin'de ortaya çıkışına ilişkin derinlemesine araştırma yapmak zorundayız" - Son Dakika

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Çin'de ortaya çıkışına ilişkin derinlemesine bir araştırma yapılması gerektiğini söyledi.

Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, (Joe) Biden yönetiminin Çin'le ilgili politikalarına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Biden yönetiminin Kovid-19 salgının ortaya çıktığı yer olan Çin'e ilişkin nasıl bir soruşturma yürüteceğinin sorulması üzerine Psaki, "Çin'deki bazı kaynaklardan yanlış bilgiler yayıldığını gördük ve bu durum bizim için endişe kaynağıdır. Kovid-19'un Çin'de ortaya çıkışına ilişkin derinlemesine bir araştırma yapmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Kovid-19'un ortaya çıkışına ilişkin uluslararası soruşturmaları da desteklediklerini belirten Psaki, "Uluslararası soruşturmalar sağlam ve net olmalıdır." diye konuştu.

Psaki, ABD'nin de kendi istihbaratına dayanarak bazı bilgiler elde edeceğini, bu soruşturmalarda müttefikleriyle birlikte çalışacaklarını kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'in dün Senatonun onayını aldıktan sonra yemin ederek görevine başladığını belirten Psaki, Blinken'in önceliklerinden birinin de Çin'de sahada çalışan ABD'li yetkililer olduğunu kaydetti.

Huawei'ye "güvenlik tehdidi" nitelemesi

Psaki, Çinli teknoloji şirketi Huawei konusundaki fikirlerinin sorulması üzerine, "Huawei de dahil güvenilmeyen sağlayıcıların ürettiği telekomünikasyon ürünleri ABD için güvenlik tehdididir. Müttefiklerimiz, Amerikan telekomünikasyon ağlarının, güvenilmeyen sağlayıcıların ekipmanlarını kullanmayacağından emin olmalıdır." değerlendirmesini yaptı.

Bu konuda ortaklarıyla çalışacaklarının altını çizen Psaki, ABD'nin güvenilir telekomünikasyon ekipmanı üretimine de hız vereceğini kaydetti.