Son Dakika Haberleri: ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un İkinci Kez Bir Araya Gelecek

ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un İkinci Kez Bir Araya Gelecek

34 dakika önce

Beyaz Saray Sözcüsü Sanders, ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un Şubat ayının sonunda ikinci kez bir araya geleceğini açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un arasındaki ikinci zirvenin Şubat sonunda olacağını açıkladı.

"KİM JON-UN'DAN HARİKA BİR MEKTUP ALDIM"

Trump, Haziran 2018'de Singapur'da Kim ile bir araya gelmişti. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un yeni yılın ilk günlerinde Trump'a yeni bir görüşme teklifinde bulunmuştu. Jong-un'dan bir mektup aldığını söyleyen Trump ise yakın zamanda kendisiyle görüşeceğini açıklamıştı. Beyaz Saray'da düzenlenen kabine toplantısı öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Trump, "Kim Jong-un'dan harika bir mektup aldım" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 10:44 Kaynak: AA

Kuzey Kore, Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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