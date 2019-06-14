Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders görevini bırakıyor
2 saat önce
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders'ın bu ay sonunda görevinden ayrılacağını açıkladı.
Amerika Birleşik Devletleri
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 09:38
(ABD) Başkanı Donald Trump
, Beyaz Saray
Sözcüsü Sarah Sanders'ın bu ay sonunda görevinden ayrılacağını açıkladı.
Trump, resmi Twitter
hesabından paylaştığı mesajda, "3,5 yılın ardından muhteşem Sarah Sanders'ımız bu ay sonunda Beyaz Saray'dan ayrılarak memleketi olan Arkansas'a dönecek." ifadelerini kullandı.
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