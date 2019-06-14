Son Dakika Haberleri: Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders görevini bırakıyor
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Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders görevini bırakıyor

2 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders'ın bu ay sonunda görevinden ayrılacağını açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders görevini bırakıyor, System.String[]
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders'ın bu ay sonunda görevinden ayrılacağını açıkladı.

Trump, resmi Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "3,5 yılın ardından muhteşem Sarah Sanders'ımız bu ay sonunda Beyaz Saray'dan ayrılarak memleketi olan Arkansas'a dönecek." ifadelerini kullandı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 09:38 
Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Beyaz Saray, Dünya
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