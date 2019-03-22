Son Dakika Haberleri: Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Suriye'de Artık Deaş'ın Elinde Hiç Toprak Parçası Kalmadığını...

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Suriye'de Artık Deaş'ın Elinde Hiç Toprak Parçası Kalmadığını...

1 saat önce

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Suriye'de artık DEAŞ'ın elinde hiç toprak parçası kalmadığını açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Suriye'de Artık Deaş'ın Elinde Hiç Toprak Parçası Kalmadığını..., System.String[]
Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Suriye'de artık DEAŞ'ın elinde hiç toprak parçası kalmadığını açıkladı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 07:43 Kaynak: AA

Suriye, Güncel
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