Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Suriye'de Artık Deaş'ın Elinde Hiç Toprak Parçası Kalmadığını...
1 saat önce
Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Suriye'de artık DEAŞ'ın elinde hiç toprak parçası kalmadığını açıkladı.
Beyaz Saray
Sözcüsü Sarah Sanders, Suriye
'de artık DEAŞ'ın elinde hiç toprak parçası kalmadığını açıkladı
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 07:43 Kaynak: AA
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