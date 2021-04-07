ABD Başkanı Joe Biden'dan, Ürdün Kralı 2. Abdullah'a "güçlü destek" vurgusu - Son Dakika

ABD Başkanı Joe Biden, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD'nin Ürdün'e "güçlü desteğini" belirtti.

Eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin'in, ülke yönetimi tarafından "dış güçlerle ülkenin güvenliğini hedef alan birtakım faaliyetlere karışmakla" suçlanmasının ardından ABD Başkanı Biden ve Ürdün Kralı 2. Abdullah telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Kral 2. Abdullah ile bugün gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Biden'ın, ABD'nin Ürdün'e "güçlü desteğini" dile getirdiği ve Kral 2. Abdullah'ın liderliğinin ABD ve bölge için öneminin altını çizdiği aktarıldı.

Görüşmede, Ürdün'ün bölgedeki önemli rolü, siyasi, ekonomik ve güvenlik alanındaki birçok ikili iş birliğinin güçlendirilmesi konularının ele alındığı kaydedilen açıklamada, "Ayrıca Başkan Joe Biden, İsrail- Filistin çatışmasında iki devletli çözümün önemini de vurguladı." ifadesi kullanıldı.

Ne olmuştu?

ABD merkezli Washington Post gazetesi, 3 Nisan'da, eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin ve 20 kişinin "ülkenin istikrarına tehdit olduğu gerekçesiyle" gözaltına alındığını iddia etmişti.

Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ahmed el-Huneyti ise Prens Hamza'nın gözaltına alınmadığını ancak kendisinden ülkenin güvenliğine zarar verebilecek faaliyetlerini durdurmasının istendiğini açıklamıştı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, 4 Nisan'da yaptığı açıklamada, yürütülen soruşturma neticesinde Prens Hamza'nın dış güçlerle ülkenin güvenliğini hedef alan birtakım faaliyetlere karıştığının ortaya çıktığını söylemişti.

Genelkurmay Başkanı'nın, Bin Hüseyin'den "ülkenin güvenliğini hedef alan faaliyetlerini durdurmasını" talep ettiğini ancak buna olumlu yanıt alamadıklarını aktaran Safedi, eski Veliaht Prens'e kanunlar çerçevesinde ve Haşimi Kraliyet ailesi kuralları uyarınca muamelede bulunulacağını kaydetmişti.

Eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin de önceki gün Kral 2. Abdullah'a bağlılığını teyit eden bir mektuba imza atmıştı.