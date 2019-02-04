Beyaz Saray: Ticaret Toplantılarında Katedilecek Çok Yol Var
1 saat önce
– Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Kevin Hassett, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerinde kat edilecek çok yol olduğunu, söz konusu toplantılarda ne kadar gelişme kaydedilebileceğinin halen net olmadığını ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın Şubat ayı sonuna...
– Beyaz Saray Ekonomi
Danışmanı Kevin Hassett, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ABD
ile Çin
arasındaki ticaret görüşmelerinde kat edilecek çok yol olduğunu, söz konusu toplantılarda ne kadar gelişme kaydedilebileceğinin halen net olmadığını ancak ABD Başkanı Donald Trump
'ın Şubat ayı sonuna dek bir anlaşmaya varılacağını umduğunu söyledi.
Hassett'in yuvarlak yanıtları, ABD Ulusal Ekonomik Koneyi Direktörü Larry Kudlow'un, bir ticaret anlaşması için çok yol olduğu açıklamasına benzetilirken, Başkan Trump, ticaret toplantılarında önemli gelişmeler kaydedildiğini ve açık, sağlam ve yapıcı müzakereler yapıldığını söyleyerek iyimser mesajlar vermişti. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 05:20 Kaynak: DHA
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