Beyaz Saray: "Trump, İdlib'de Türk askerine yönelik saldırıyı kınadı" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beyaz Saray: 'Trump, İdlib'de Türk askerine yönelik saldırıyı kınadı' - Son Dakika

Beyaz Saray: "Trump, İdlib'de Türk askerine yönelik saldırıyı kınadı"

6 saat önce

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde İdlib'de Türk askerine yönelik saldırıyı kınadığını ve şehit olan askerler için başsağlığı dilediğini bildirdi.

Beyaz Saray:

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde İdlib'de Türk askerine yönelik saldırıyı kınadığını ve şehit olan askerler için başsağlığı dilediğini bildirdi.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, Trump-Erdoğan telefon görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklamada bulundu.

Erdoğan ve Trump'ın bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğine işaret edilen açıklamada, Trump'ın dün İdlib'de şehit olan Türk askerleri için Erdoğan'a başsağlığı dilediği ve söz konusu saldırıyı kınadığı vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Başkan Trump, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeybatısındaki çatışmaları azaltma ve insani felaketi önleme çabalarına desteğini yineledi. İki lider, daha fazla masum insan öldürülmeden ve yerlerinden edilmeden önce Suriye ve İran rejimi ile Rusya'nın saldırılarının durması gerektiği konusunda mutabık kaldı."

Donald Trump, Beyaz Saray, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 09:00 Kaynak: AA
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