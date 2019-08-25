Beyaz saray: trump'ın yorumu yanlış anlaşıldı
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Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşı konusunda "şüpheleri" olduğunu söylemesi üzerine, Trump'ın tek "şüphesi"nin Çin'e yönelik daha fazla ek gümrük vergisi uygulamamak olduğu belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 04:35 Kaynak: DHA
– Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşı konusunda "şüpheleri" olduğunu söylemesi üzerine, Trump'ın tek "şüphesi"nin Çin'e yönelik daha fazla ek gümrük vergisi uygulamamak olduğu belirtildi.
Beyaz Saray Basın Danışmanı Stephanie Grisham, Trump'ın yanlış anlaşıldığını söyledi ve ekledi, "Trump'ın soruya olumlu cevap vermesinin tek sebebi, Çin'e yönelik daha fazla vergi uygulamamış olması."
- İstanbul
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