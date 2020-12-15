Beyaz Saray: Trump, uygun zamanda ve tıp ekibinin tavsiye ettiği şartlarda aşı olmaya açık - Son Dakika

Beyaz Saray: Trump, uygun zamanda ve tıp ekibinin tavsiye ettiği şartlarda aşı olmaya açık

15.12.2020 22:05
Beyaz Saray: Trump, uygun zamanda ve tıp ekibinin tavsiye ettiği şartlarda aşı olmaya açık, System.String[]

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, Başkan Donald Trump'ın uygun zamanda yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı olmaya açık olduğunu ve halkı da aşı yaptırmaya teşvik ettiğini kaydetti.

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, Başkan Donald Trump'ın uygun zamanda yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı olmaya açık olduğunu ve halkı da aşı yaptırmaya teşvik ettiğini kaydetti.

McEnany, Beyaz Sarayda düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD Başkanı Trump'ın Kovid-19 aşısı olup olmayacağının sorulması üzerine, McEnany, "Trump, uygun zamanda ve tıp ekibinin tavsiye ettiği şartlarda aşı olmaya açık ancak önceliği Amerikan halkına vermek istiyor ve halkı da aşı olmaya teşvik ediyor." ifadesini kullandı.

McEnany, Trump'ın yakın zamanda Kovid-19'u atlattığına ve antikor kokteyli tedavisi gördüğüne işaret ederek, Trump'ın sağlık durumunun gayet iyi olduğuna işaret etti.

Trump savunma bütçesini veto etmeyi düşünüyor

Trump'ın savunma bütçesine 740 milyar dolar ayıran Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısını veto edip etmeyeceğine dair bir soruya McEnany, "Trump hala bu yasa tasarısını veto etmeyi düşünüyor." cevabını verdi.

McEnany, söz konusu yasa tasarısının Çin ve sosyal medya konuları başta olmak üzere birçok konuda eksik olduğunu kaydetti.

Amerika Birleşik Devletleri, Beyaz Saray Sözcüsü, Donald Trump, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beyaz Saray: Trump, uygun zamanda ve tıp ekibinin tavsiye ettiği şartlarda aşı olmaya açık - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Göztepe'yi deplasmanda 5-4 yenen Bursaspor kupada turladı Libya ordusu ifşa etti! Suriye'den kalkan ve paralı asker taşıyan uçak Bingazi'ye inmek üzere İbo Show'un 6. bölüm konukları belli oldu! Eğlence dolu bir gece seyirciyi bekliyor Avrasya Araştırma'dan "Hangi belediye başkanları başarılı?" anketi! CHP'li başkanlar öne çıktı Son Dakika: Türkiye'de 15 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 235 kişi vefat etti, 32 bin 102 yeni vaka tespit edildi Tartıştığı kişiyi boğazından bıçakladıktan sonra polise teslim oldu ATV'nin iddialı dizisi Maria ile Mustafa final yapıyor Volkan Demirel'in eşi Zeynep'ten şaşırtan itiraf: Ağaçlarla konuşuyorum
Sosyal medyada gündem olan forma değiştirme olayı sonrası Eskişehirspor, açıklama yaptı Sosyal medyada gündem olan forma değiştirme olayı sonrası Eskişehirspor, açıklama yaptı         
22:14
Bülent Arınç'ın istifası sonrası ilk Yüksek İstişare Kurulu toplantısı yapıldı Bülent Arınç'ın istifası sonrası ilk Yüksek İstişare Kurulu toplantısı yapıldı         
21:45
Skandal görüntüler sonu olmuştu! Pişman olan İngiliz futbolcu Wright için kulüpten yeni karar çıktı Skandal görüntüler sonu olmuştu! Pişman olan İngiliz futbolcu Wright için kulüpten yeni karar çıktı         
21:22
Boran Kuzum'dan kafa karıştıran paylaşım! Miray Daner'le çekildiği fotoğrafa kalp emojisi koydu Boran Kuzum'dan kafa karıştıran paylaşım! Miray Daner'le çekildiği fotoğrafa kalp emojisi koydu         
21:13
Çukur dizisinin kadrosuna Begüm Akkaya dahil oldu Çukur dizisinin kadrosuna Begüm Akkaya dahil oldu         
20:24
Kızıyla yürüyüşe çıkan Adriana Lima, makyajsız haliyle hayranlarını şaşırttı Kızıyla yürüyüşe çıkan Adriana Lima, makyajsız haliyle hayranlarını şaşırttı         
20:03
Bilim insanları, koronavirüsün en çok aile içinde ve kalabalık toplantılarda bulaştığını söyledi Bilim insanları, koronavirüsün en çok aile içinde ve kalabalık toplantılarda bulaştığını söyledi         
19:47
Son Dakika: Yılbaşında 4 gün uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu Son Dakika: Yılbaşında 4 gün uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu         
18:52
BluTV, yayından kaldırılan Çıplak dizisi hakkında açıklama yaptı BluTV, yayından kaldırılan Çıplak dizisi hakkında açıklama yaptı         
17:15
60 kişilik cinsel ilişki partisine baskın! Misafirleri bile parayla yoldan çıkarmış 60 kişilik cinsel ilişki partisine baskın! Misafirleri bile parayla yoldan çıkarmış         
15:57
12 yaşındaki kız çocuğu evde kendini asmıştı! Babası sınav sonucuna kızdığı için intihar etmiş 12 yaşındaki kız çocuğu evde kendini asmıştı! Babası sınav sonucuna kızdığı için intihar etmiş         
15:21
Ukrayna tarihinde bir ilk! Türkiye ile korvet ve SİHA üretimi konusunda anlaşma imzalandı Ukrayna tarihinde bir ilk! Türkiye ile korvet ve SİHA üretimi konusunda anlaşma imzalandı         
15:10
Arçelik, Japon devi Hitachi'nin hisselerini almak için görüşüyor Arçelik, Japon devi Hitachi'nin hisselerini almak için görüşüyor         
10:45
Tarlada bulunan kemikler kan donduran cinayeti aydınlattı! Tecavüze uğrayan çobanın intikamı acı olmuş Tarlada bulunan kemikler kan donduran cinayeti aydınlattı! Tecavüze uğrayan çobanın intikamı acı olmuş         
10:34
Kızı polisle tartışan anne hakaretler savurdu! Gerçeği öğrenince ortalık bir anda karıştı Kızı polisle tartışan anne hakaretler savurdu! Gerçeği öğrenince ortalık bir anda karıştı         
10:14
Nusret Gökçe, Londra'daki yeni mekanı için 850 bin TL maaş vereceği müdür arıyor Nusret Gökçe, Londra'daki yeni mekanı için 850 bin TL maaş vereceği müdür arıyor         
08:28
PSG'li Icardi'nin eşi Wanda Nara, banyoda çıplak poz verdi PSG'li Icardi'nin eşi Wanda Nara, banyoda çıplak poz verdi         
23:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2020 22:20:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Beyaz Saray: Trump, uygun zamanda ve tıp ekibinin tavsiye ettiği şartlarda aşı olmaya açık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei