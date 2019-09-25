Beyaz saray, trump-zelenskiy görüşmesinin transkriptini yayınladı
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Beyaz Saray, Trump-Zelenskiy görüşmesinin transkriptini yayınladıABD, (DHA)- Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında gerçekleşen telefon görüşmesinin transkriptini yayınladı.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 05:31 Kaynak: DHA
Beyaz Saray, Trump-Zelenskiy görüşmesinin transkriptini yayınladı
ABD, (DHA)- Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında gerçekleşen telefon görüşmesinin transkriptini yayınladı.
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