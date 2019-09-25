Son Dakika Haberleri: Beyaz saray, trump-zelenskiy görüşmesinin transkriptini yayınladı
Son Dakika Güncel Haber

Beyaz saray, trump-zelenskiy görüşmesinin transkriptini yayınladı

55 dakika önce

Beyaz Saray, Trump-Zelenskiy görüşmesinin transkriptini yayınladıABD, (DHA)- Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında gerçekleşen telefon görüşmesinin transkriptini yayınladı.

Beyaz Saray, Trump-Zelenskiy görüşmesinin transkriptini yayınladı

ABD, (DHA)- Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında gerçekleşen telefon görüşmesinin transkriptini yayınladı.

Beyaz saray, trump-zelenskiy görüşmesinin transkriptini yayınladı

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Beyaz Saray, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 05:31 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump'ın Zelenskiy'le yaptığı telefon görüşmesinin kayıtları yayınlandı
ABD'de azledilme süreci nasıl işliyor? İşte merak edilen tüm detaylar DEAŞ üyesi, sosyal medyadaki "Yakında inşallah" terör paylaşımını para karşılığında yapmış Aydın Doğan Hilton Bosphorus'u satışa çıkardı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.9.2019 18:26:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beyaz saray, trump-zelenskiy görüşmesinin transkriptini yayınladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]