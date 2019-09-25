Son Dakika Haberleri: Beyaz saray, trump-zelenskiy görüşmesinin transkriptini yayınladı (2)
Son Dakika Güncel Haber

Beyaz saray, trump-zelenskiy görüşmesinin transkriptini yayınladı (2)

1 saat önce

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında gerçekleşen telefon görüşmesinin transkriptini yayınladı.

Beyaz saray, trump-zelenskiy görüşmesinin transkriptini yayınladı (2), System.String[]
Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında gerçekleşen telefon görüşmesinin transkriptini yayınladı.

Transkriptte, ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'den, gelecek seçimlerdeki Demokrat başkan adayı ve eski Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın faaliyerlerinin araştırılması için avukatı Rudy Guiliani ve ABD Adalet Bakanı ile çalışması konusunda talepte bulundu.

Trump, Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın Ukrayna'daki iş ilişkilerini soruşturan Ukraynalı savcıyı engellemeye çalıştığına dair iddiaları kastederek, "Biden soruşturmayı sonlandırmakla övünüyor. Buna bir bakabilirsen iyi olur. Bana korkunç gözüktü" dedi.

Görüntü Dökümü
---------------------------
-Yayınlanan transkript

DGS Saati 17: 27 Tarihi 25.09.2019 - Haber Kodu : 190925240


Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Beyaz Saray, Ukrayna, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 05:50 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump'ın Zelenskiy'le yaptığı telefon görüşmesinin kayıtları yayınlandı
ABD'de azledilme süreci nasıl işliyor? İşte merak edilen tüm detaylar DEAŞ üyesi, sosyal medyadaki "Yakında inşallah" terör paylaşımını para karşılığında yapmış Aydın Doğan Hilton Bosphorus'u satışa çıkardı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.9.2019 18:50:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beyaz saray, trump-zelenskiy görüşmesinin transkriptini yayınladı (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]