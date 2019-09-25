Beyaz saray, trump-zelenskiy görüşmesinin transkriptini yayınladı (2)
1 saat önce
Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında gerçekleşen telefon görüşmesinin transkriptini yayınladı.
Beyaz Saray Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 05:50 Kaynak: DHA
, ABD Başkanı Donald Trump
ile Ukrayna
Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında gerçekleşen telefon görüşmesinin transkriptini yayınladı.
Transkriptte, ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'den, gelecek seçimlerdeki Demokrat başkan adayı ve eski Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın faaliyerlerinin araştırılması için avukatı Rudy Guiliani ve ABD Adalet Bakanı ile çalışması konusunda talepte bulundu.
Trump, Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın Ukrayna'daki iş ilişkilerini soruşturan Ukraynalı savcıyı engellemeye çalıştığına dair iddiaları kastederek, "Biden soruşturmayı sonlandırmakla övünüyor. Buna bir bakabilirsen iyi olur. Bana korkunç gözüktü" dedi.
Görüntü Dökümü
---------------------------
-Yayınlanan transkript
DGS Saati 17: 27 Tarihi 25.09.2019 - Haber Kodu : 190925240
Trump'ın Zelenskiy'le yaptığı telefon görüşmesinin kayıtları yayınlandı ABD'de azledilme süreci nasıl işliyor? İşte merak edilen tüm detaylar DEAŞ üyesi, sosyal medyadaki "Yakında inşallah" terör paylaşımını para karşılığında yapmış Aydın Doğan Hilton Bosphorus'u satışa çıkardı