Beyaz saray, trump-zelenskiy görüşmesinin transkriptini yayınladı (2)

Transkriptte, ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'den, gelecek seçimlerdeki Demokrat başkan adayı ve eski Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın faaliyerlerinin araştırılması için avukatı Rudy Guiliani ve ABD Adalet Bakanı ile çalışması konusunda talepte bulundu.

Trump, Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın Ukrayna'daki iş ilişkilerini soruşturan Ukraynalı savcıyı engellemeye çalıştığına dair iddiaları kastederek, "Biden soruşturmayı sonlandırmakla övünüyor. Buna bir bakabilirsen iyi olur. Bana korkunç gözüktü" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Yayınlanan transkript

DGS Saati 17: 27 Tarihi 25.09.2019 - Haber Kodu : 190925240