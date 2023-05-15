ABD'de Türkiye seçimlerine yönelik ilk açıklama: Başkan Biden kazanan kim olursa olsun onunla çalışmayı dört gözle bekliyor - Son Dakika
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ABD'de Türkiye seçimlerine yönelik ilk açıklama: Başkan Biden kazanan kim olursa olsun onunla çalışmayı dört gözle bekliyor

15.05.2023 21:52

Beyaz Saray'dan 14 Mayıs seçimlerine ilişkin yapılan açıklamada, ABD'nin Türkiye'deki seçim sonuçlarını yakından takip ettiği ifade edilerek, "Başkan Biden, kazanan kim olursa olsun onunla çalışmayı dört gözle bekliyor." denildi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, çevrim içi düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kirby, Türkiye'de gerçekleştirilen 14 Mayıs seçimlerine ilişkin de yorum yaptı.

"TÜRK HALKINI TEBRİK EDİYORUZ"

Kirby, Türkiye'de dün yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin sonuçlarını yakından takip ettiklerini belirterek "Taleplerini barışçıl şekilde sandığa yansıtan Türk halkını tebrik ediyoruz." ifadesini kullandı.

"BİDEN KAZANANLA ÇALIŞMAYI DÖRT GÖZLE BEKLİYOR"

"Başkan Biden, kazanan kim olursa olsun onunla çalışmayı dört gözle bekliyor." diyen Kirby, Türk halkının sandığa giderek vatandaşlık görevini ciddiye aldığına vurgu yaptı. Kirby, seçim sürecinin devam ettiğine işaret ederek konuya ilişkin erkenden bir açıklama yapmak istemediklerini söyledi.

BİDEN: KİM KAZANIRSA KAZANIR

Öte yandan ABD Başkanı Biden, Türkiye seçimleri hakkında "Umarım kim kazanırsa kazanır. Dünyanın o bölümünde şu an yeteri kadar sorun var" demişti.

Kaynak: AA
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Beyaz Saray, Türkiye, Güncel, Son Dakika

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