Beyaz Saray: "Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri satın alma kararı, F-35'lere...
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Beyaz Saray: "Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri satın alma kararı, F-35'lere katılımının devamını imkansız kılıyor.
Beyaz Saray Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 09:55 Kaynak: İHA
: " Türkiye
'nin Rusya
'dan S-400 füze savunma sistemleri satın alma kararı, F-35'lere katılımının devamını imkansız kılıyor." - WASHINGTON
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