Beyaz Saray: Türkiye'nin S-400 sistemini alması F-35 programına dahil olmasını imkansız hale getirdi
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Beyaz Saray'dan Çarşamba günü yapılan açıklamada, "Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemini satın alması F-35 programına dahil olmasını imkansız hale getirdi" ifadesi kullanıldı.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 09:29
Beyaz Saray'dan Çarşamba günü yapılan açıklamada, " Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemini satın alması F-35 programına dahil olmasını imkansız hale getirdi" ifadesi kullanıldı.
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