Son Dakika Haberleri: Beyaz Saray: Türkiye S-400'leri alırsa çok ciddi sonuçları olacak
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Beyaz Saray: Türkiye S-400'leri alırsa çok ciddi sonuçları olacak

19 dakika önce

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Morgan Ortagus, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi alması halinde çok ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalacağını söyledi.

Beyaz Saray: Türkiye S-400'leri alırsa çok ciddi sonuçları olacak, System.String[]
ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Morgan Ortagus, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alması halinde çok ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalacağını söyledi.

ABD'nin S-400 konusunda tutumunun değişmediğini belirten sözcü Ortagus, "Türk hükümetiyle birlikte çalışma arzumuz var ama tutumumuz değişmedi. Türkiye S-400 savunma sistemini gerçekleştirirse çok ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalacak." dedi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 09:08 
Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Dünya
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