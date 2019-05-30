Beyaz Saray: Türkiye S-400'leri alırsa çok ciddi sonuçları olacak
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ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Morgan Ortagus, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi alması halinde çok ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalacağını söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 09:08
ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Morgan Ortagus, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alması halinde çok ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalacağını söyledi.
ABD'nin S-400 konusunda tutumunun değişmediğini belirten sözcü Ortagus, "Türk hükümetiyle birlikte çalışma arzumuz var ama tutumumuz değişmedi. Türkiye S-400 savunma sistemini gerçekleştirirse çok ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalacak." dedi.
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