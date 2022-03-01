Beyaz Saray: Ukrayna'da uçuşa yasak bölge oluşturarak savaşın parçası olmayı planlamıyoruz - Son Dakika
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Beyaz Saray: Ukrayna'da uçuşa yasak bölge oluşturarak savaşın parçası olmayı planlamıyoruz

01.03.2022 00:48
Beyaz Saray: Ukrayna'da uçuşa yasak bölge oluşturarak savaşın parçası olmayı planlamıyoruz

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD'nin Ukrayna'da "uçuşa yasak bölge" kurmasının Rusya ile doğrudan çatışmaya girmek anlamına geleceğini ve böyle bir şeyi de planlamadıklarını açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD'nin Ukrayna'da "uçuşa yasak bölge" kurmasının Rusya ile doğrudan çatışmaya girmek anlamına geleceğini ve böyle bir şeyi de planlamadıklarını açıkladı.

Psaki, Beyaz Saray'daki günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, ABD'nin Ukrayna üzerinde "uçuşa yasak bölge" oluşturmayı planlayıp planlamadığı sorusunu yanıtladı.

Şu anda Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili her seçeneğin masada olduğunun altını çizen Psaki, şöyle konuştu:

"Ancak Başkan Joe Biden, Rusya ile savaşmaları için Ukrayna'ya asker göndermeyeceğini sürekli söylüyor. Uçuşa yasak bir bölge oluşturmak bunun korunmasını gerektirir, bu durumda da Amerikan askerinin bölgede görevlendirilmesi gerekir. Bu, Rusya ile doğrudan bir çatışma, belki de savaş olur. Biz bu savaşın bir parçası olmayı planlamıyoruz."

"Putin, NATO'yu en çok birleştiren kişi"

Psaki, Batı ülkelerinin Rusya'ya karşı güçlü bir ittifak kurduğunu belirterek, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, modern tarihte NATO'yu en çok birleştiren kişidir. Bu nedenle de kendisine teşekkür etmeliyiz." yorumunda bulundu.

Ukrayna'nın üyelik için Avrupa Birliğine (AB) resmi talep göndermesine ilişkin Psaki, "Ukrayna'yı alıp almamak tamamen AB'nin alacağı bir karar." ifadesini kullandı.

Psaki, ABD Başkanı Joe Başkan'ın salı akşamı Kongre ortak oturumunda yapacağı "Birliğin Durumu" konuşmasında, Ukrayna konusunda atılan ve atılacak adımları değerlendireceği bilgisini verdi.

Rusya'ya ekonomik baskı uygulamayı sürdüreceklerinin altını çizen Psaki, "ABD, Putin'in Ukrayna işgali sonucunda küresel piyasada, küresel enerji piyasalarında oluşabilecek etkilerle mücadele için adımlar attı." değerlendirmesinde bulundu.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Beyaz Saray, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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