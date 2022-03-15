Beyaz Saray, Ukrayna'da uçuşa yasak bölge oluşturulmasına hala soğuk bakıyor - Son Dakika

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin devam eden çağrıları ve Kongre üyelerinin bu yöndeki baskılarına rağmen "Rusya ile savaşa yakınlaştıracağı" gerekçesiyle Ukrayna'da uçuşa yasak bölge oluşturulmasına soğuk baktıklarını bir kez daha dile getirdi.

Psaki düzenlediği günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik yardımlarına ilişkin bugün ve yarın açıklamalarda bulunacağını belirten Psaki, Zelenskiy'nin yarın sabah ABD Kongresinde yapacağı konuşmaya da değindi.

Psaki, bu konuşmada Zelenskiy'nin ABD'den Ukrayna hava sahasının Rusya'ya kapatılması ve Ukrayna'ya savaş uçağı verilmesi gibi taleplerde bulunacağını bildiklerini ve Kongre üyelerinin de bu yöndeki çağrılarının farkında olduğunu belirterek "Uçuşa yasak bölge tesis edilmesi konusunda fikrimiz değişmedi. Bu durum bizi Rusya ile savaşa daha yakınlaştırır." dedi.

Ukrayna'ya savaş uçaklarının verilmesini de hala desteklemediklerini belirten Psaki, Zelenskiy'nin yaptığı konuşmanın ardından Biden'ın Ukrayna Devlet Bakanı ile konuşacağını kaydetti.

Psaki, Rusya'nın yaptırımlarını değerlendirdi

Psaki, Rusya'nın aralarında ABD Başkanı Biden, kabine üyeleri ve kendisinin de bulunduğu ABD'li yetkililere yaptırımlar getirmesini de değerlendirdi.

Kendisi dahil yaptırım listesine alınan yetkililerin hiçbirinin Rusya'da mal varlığı ya da banka hesabı olmadığına dikkati çeken Psaki, "Hiçbirimiz Rusya'ya turistik geziye gitmeyi de düşünmüyoruz." dedi.

Psaki, yaptırım listesinde "Joseph Robinette Biden" ismi bulunduğuna ve Başkan Biden'ın adının sonunda "oğlu" anlamına gelen "Junior (Jr)" takısı olduğuna dikkati çekerek "Başkan Biden'ın isminde Jr takısı var. Rusya, Başkan Biden'ın babasına yaptırım uygulamış olabilir. Işıklar içinde uyusun." şeklinde espri yaptı.