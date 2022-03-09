Beyaz Saray, Ukrayna'ya uçak gönderilmesine ilişkin lojistik endişeleri üzerinde çalışıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Beyaz Saray, Ukrayna'ya uçak gönderilmesine ilişkin lojistik endişeleri üzerinde çalışıyor

09.03.2022 22:27
Beyaz Saray, Ukrayna'ya uçak gönderilmesine ilişkin lojistik endişeleri üzerinde çalışıyor

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Polonya'nın Ukrayna'ya savaş uçağı gönderilmesiyle ilgili teklifine ilişkin "anlaşılabilir endişelerinin" olduğunu ve konuyu "gerginliği artırmadan" çözmek için çalıştıklarını söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Polonya'nın Ukrayna'ya savaş uçağı gönderilmesiyle ilgili teklifine ilişkin "anlaşılabilir endişelerinin" olduğunu ve konuyu "gerginliği artırmadan" çözmek için çalıştıklarını söyledi.

Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD Savunma Bakanlığı yetkililerinin, savaş uçağı desteği konusunda Ukrayna ve NATO müttefikleri ile görüştüğünü belirten Psaki, Polonya'nın MiG-29 savaş uçaklarının Ukrayna'ya verilmesi için, ABD'nin Almanya'da Ramstein'daki hava üssüne sevke ve bu uçakları ABD'nin emrine vermeye hazır olduğu açıklamasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Psaki, " Rusya'nın hücum ettiği bir hava sahasına NATO üssünden uçak kalkması ve içinde Amerikan askerlerinin olması hem ABD hem de NATO için endişe kaynağıdır. Bu nedenle lojistik endişelerimiz var. Ukrayna'ya uçakları nasıl gerginliği tırmandırmadan vereceğimiz sorusuna yanıt arıyoruz." dedi.

Mariupol'deki doğum hastanesinin hedef alınmasına tepki

Rusya'nın hiçbir zaman Ukrayna savaşından dolayı kendi ülkesi içinde bu kadar muhalefetle karşılaşmayı beklemediğini belirten Psaki, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i "diktatör" olarak nitelendirdi.

Psaki, Rus birliklerinin Ukrayna Mariupol'deki doğum hastanesine doğrudan hava saldırısı düzenlemesine ilişkin ise "Bir anne olarak askeri gücün barbarca kullanıldığını ve masum sivillerin hedef alındığı bu görüntüleri görmek korkunç." yorumunda bulundu.

YORUMLAR
500
Blinken, Polonya'nın Ukrayna'ya uçak verilmesine ilişkin teklifindeki zorluklara işaret etti Blinken, Polonya'nın Ukrayna'ya uçak verilmesine ilişkin teklifindeki zorluklara işaret etti Son dakika: Blinken, Ukrayna'ya silah göndermenin her ülkenin kendi kararı olduğunu ve Polonya'nın savaş uçaklarına ilişkin son önerisinin 'birtakım zorluklar... Son dakika: Blinken, Ukrayna'ya silah göndermenin her ülkenin kendi kararı olduğunu ve Polonya'nın savaş uçaklarına ilişkin son önerisinin 'birtakım zorluklar...

Beyaz Saray, Ukrayna, Polonya, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beyaz Saray, Ukrayna'ya uçak gönderilmesine ilişkin lojistik endişeleri üzerinde çalışıyor - Son Dakika


Son Dakika
22:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan Biden'la görüşecek! Gündemde petrol fiyatları yer alacak
21:54 Ankara'da özel halk otobüsleri benzin fiyatları sebebiyle seferlerini durdurdu! Mansur Yavaş olayla ilgili konuştu: Karşılamamız mümkün değil
21:44 Korkunç olay! Adam, eşini ve 2 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti
21:39 Birçok eksik var! Merakla beklenen Barcelona - Galatasaray karşılaşmasında kadrolar belli oldu
21:35 Yoğun kar yağışı nedeniyle 14 ilde okullarda yüz yüze eğitime ara verildi
21:06 Son zam iptal edildi! Bu gece benzin ve motorinde artış olmayacak
20:36 İstanbullular dikkat! Kar yağışı başladı! İmamoğlu alınan önlemleri sıraladı
20:32 Zor kurada isimler belli oldu! Peki, Galatasaray'ın kalesini kim koruyacak?
20:05 Cristiano Ronaldo bütün ipleri kopardı! Kadroda yer almadı
17:22 Zelenski isyan etti: Hava sahasını kapatmazsanız, bu felaketten siz de sorumlu olacaksınız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 22:33:26. #1.12#
SON DAKİKA: Beyaz Saray, Ukrayna'ya uçak gönderilmesine ilişkin lojistik endişeleri üzerinde çalışıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement