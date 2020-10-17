Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien: Sincan'da olanlar soykırıma yakın bir şey - Son Dakika

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien: Sincan'da olanlar soykırıma yakın bir şey

17.10.2020 04:51
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien: Sincan'da olanlar soykırıma yakın bir şey, System.String[]

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, Çin'in Sincan'da Uygur Türkleri ile diğer Müslüman azınlıklara yönelik uygulamalarını "soykırıma yakın" şeklinde niteledi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, Çin'in Sincan'da Uygur Türkleri ile diğer Müslüman azınlıklara yönelik uygulamalarını "soykırıma yakın" şeklinde niteledi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien, Aspen Enstitüsü tarafından düzenlenen on-line panelde Çin'in Uygur Türklerine yönelik politikasını değerlendirdi.

O'Brien, "Bugün Sincan'da yaşananlar soykırım değilse bile ona yakın bir şey." değerlendirmesini yaptı.

Çin'in Sincan bölgesindeki kadınların saçlarını zorla kazıttığını ve saçlarını ABD'ye gönderdiğine de değinen O'Brien, "Çinliler, kelimenin tam anlamıyla Sincanlı kadınların saçlarını kazıyor ve onları saç ürünü olarak ABD'ye gönderiyor." ifadesini kullandı.

Haziran ayında ABD Sınır ve Gümrük Muhafaza Birimi, Çin'in Sincan bölgesinden yola çıktığı belirtilen gemiye el koymuş ve gemide insan saçından yapılmış çok sayıda ürün ele geçirmişti.

Çin'de son yıllarda Uygur Türklerinin yaşadığı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde "eğitim merkezi" adı altında faaliyet gösteren kamplar ile Uygurların kimlik ve kültürlerine yönelik ihlaller uluslararası kamuoyu tarafından eleştiriliyor.

BM ve diğer uluslararası örgütler, kampların incelemeye açılması çağrılarını yinelerken Çin, şu ana kadar kendi belirlediği birkaç kampın az sayıda yabancı diplomat ve gazeteci tarafından kısmen görülmesine izin verdi.

Çin makamları, BM yetkililerinin doğrudan bilgi almak amacıyla bölgede serbestçe inceleme yapma talebini ise geri çeviriyor.

Ulusal Güvenlik Danışmanı, Çin Halk Cumhuriyeti, Beyaz Saray, Uygur, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien: Sincan'da olanlar soykırıma yakın bir şey - Son Dakika

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