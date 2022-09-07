ABD, Arnavutluk'a yönelik siber saldırı nedeniyle İran'ı kınadı - Son Dakika
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ABD, Arnavutluk'a yönelik siber saldırı nedeniyle İran'ı kınadı

07.09.2022 15:28
ABD, Arnavutluk'a yönelik siber saldırı nedeniyle İran'ı kınadı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi, Arnavutluk'a 15 Temmuz'da yapılan siber saldırıların ardında olduğu tespit edilen İran'ı kınayarak, İran'ın yaptıklarından sorumlu tutulacağını bildirdi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi, Arnavutluk'a 15 Temmuz'da yapılan siber saldırıların ardında olduğu tespit edilen İran'ı kınayarak, İran'ın yaptıklarından sorumlu tutulacağını bildirdi.

Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD, NATO müttefiki Arnavutluk'a yönelik İran'ın siber saldırısını esefle kınıyor." ifadesini kullandı.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın İran'ın bu eyleminden dolayı sorumlu tutulması çağrısına destek verdiklerini kaydeden Watson, "ABD, müttefiki bir ülkenin güvenliğini tehlikeye atan ve siber dünya için kötü bir örnek oluşturan bu davranışından dolayı İran'ı sorumlu tutmak için adımlar atacaktır." mesajını verdi.

Watson, 15 Temmuz'da düzenlenen saldırının ardından ABD hükümetinin sahada konuyu incelediğini anımsatarak "İran hükümetinin bu pervasız ve sorumsuz siber saldırıyı gerçekleştirdiği ve İran'ın siber korsanlık ve sızdırma operasyonlarının arkasında olduğu sonucuna vardık." ifadesini kullandı.

Arnavutluk'un saldırıdan etkilenen hükümet ağlarını "kritik altyapı" olarak nitelendirdiğine işaret eden Watson, "Arnavutluk'un bu konudaki uzun süreli çabalarını desteklemeyi sürdüreceğiz. Ortak ve müttefiklerimizi bu kötü niyetli siber eylemlerin sorumlularından hesap sormaya, güvenli ve dirençli bir dijital gelecek inşa etmeye çağırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ne olmuştu?

Arnavutluk makamları temmuz ayında ülkenin yurt dışından senkronize edildiğinden ve gerçekleştirildiğinden şüphelenilen büyük bir siber saldırıya maruz kaldığını duyurmuştu.

Söz konusu saldırının tespit edilmesinin ardından Arnavutluk Ulusal Bilgi Toplumu Ajansı çevrim içi kamu hizmetlerine ve bazı hükümet web sitelerine erişimi geçici şekilde kapatmış, daha sonra geri açmıştı.

Arnavutluk, temmuzda dijital altyapılarına gerçekleştirilen siber saldırı eylemine cevap olarak İran ile diplomatik ilişkilerin kesilmesine karar verildiğini bildirmişti.

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11. Dünya Aba Güreşi Şampiyonası'nda zirve Türkiye'nin 11. Dünya Aba Güreşi Şampiyonası'nda zirve Türkiye'nin Arnavutluk, İran ile diplomatik ilişkilerin kesilmesine karar verdi Arnavutluk, İran ile diplomatik ilişkilerin kesilmesine karar verdi
Kaynak: AA

İran, Güncel, Son Dakika

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