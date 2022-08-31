Beyaz Saray: G7 maliye bakanları Rus petrolüne tavan fiyatı cuma günü görüşecek - Son Dakika
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Beyaz Saray: G7 maliye bakanları Rus petrolüne tavan fiyatı cuma günü görüşecek

31.08.2022 18:40
Beyaz Saray: G7 maliye bakanları Rus petrolüne tavan fiyatı cuma günü görüşecek

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, G7 maliye bakanlarının cuma günü bir araya gelerek, Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasını görüşeceklerini duyurdu.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, G7 maliye bakanlarının cuma günü bir araya gelerek, Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasını görüşeceklerini duyurdu.

Kirby, Zoom üzerinden Beyaz Saray muhabirlerine yaptığı brifingde ülkenin dış politika gündemini değerlendirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i "enerji sektörünü silah olarak kullanmak" ile suçlayan Kirby, Uluslararası Enerji Ajansının, Batı'nın yaptırımlarına rağmen Rusya'nın petrol gelirinin yüzde 40 arttığına ilişkin raporunu değerlendirdi.

Kirby, "G7 maliye bakanları cuma günü bir araya geldiklerinde Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasını görüşecek." ifadesini kullandı.

Rusya'nın Avrupa'ya enerjiyi kestiğini belirten Kirby, "ABD, Avrupa'ya yönelik petrol üretimini arttırmanın yollarını aramayı sürdürüyor." dedi.

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Kaynak: AA

Beyaz Saray, John Kirby, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyaz Saray: G7 maliye bakanları Rus petrolüne tavan fiyatı cuma günü görüşecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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