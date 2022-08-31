Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 'i "enerji sektörünü silah olarak kullanmak" ile suçlayan Kirby, Uluslararası Enerji Ajansının, Batı'nın yaptırımlarına rağmen Rusya'nın petrol gelirinin yüzde 40 arttığına ilişkin raporunu değerlendirdi.

Kaynak: AA

Beyaz Saray, John Kirby, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Beyaz Saray: G7 maliye bakanları Rus petrolüne tavan fiyatı cuma günü görüşecek - Son Dakika

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